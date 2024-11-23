В Екатеринбурге появятся три новых остановки и одна аллея

На территории Екатеринбурга планируется переименовать несколько улиц и остановок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
В Екатеринбурге появятся улицы: Ректора Суетина, Ректора Заостровского, Бориса Россохина, Юрия Ярошенко, Клавдии Бархатовой, Профессора Головина, Профессора Пушкаревой, Профессора Карпачева, Камнереза Коковина, Геолога Пермикина, Мастера Комарова, Командира Полстовалова.
Также появятся Аллея транспортных прокуроров и три новых остановки транспорта: «Академия творчества», «13-й квартал Академического района», «Академия тенниса».
Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге увековечили память знаменитого кинорежиссера Алексея Балабанова, автора дилогии «Брат», фильмов «Жмурки», «Груз-200», «Война», «Морфий».
Мемориальную доску установили на стене гимназии № 2 в переулке Пестеревском, 3, которую окончил кинорежиссер.