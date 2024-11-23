Многодетный отец из Башкирии Марат Ангамов погиб во время спецоперации

В 1995 году Марат Ангамов закончил девятый класс и поступил в медресе города Агидель, в тот же год переехал в Караидельский район. В 2007-ом в Башкирским экономическом колледже получил специальность бухгалтера. В 2017-ом со своей семьей перебрался в Уфу, где он работал водителем рейсового автобуса «Башавтотранс».