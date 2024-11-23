Многодетный отец из Башкирии Марат Ангамов погиб во время спецоперации

В ходе специальной военной операции погиб житель Башкирии Марат Ангамов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Бураевского района Рушан Гараев.
Марат Разифович родился 8 октября 1979 года в поселке Прибельский Кармаскалинского района. В конце 1979 года его семья переехала в поселок Державинское Жаркаинского района Акмолинской области Казахстана. В 1993-ом вместе с родителями переехал в село Новоельдяково Бураевского района, где продолжил учиться с восьмого класса.
В 1995 году Марат Ангамов закончил девятый класс и поступил в медресе города Агидель, в тот же год переехал в Караидельский район. В 2007-ом в Башкирским экономическом колледже получил специальность бухгалтера. В 2017-ом со своей семьей перебрался в Уфу, где он работал водителем рейсового автобуса «Башавтотранс».
16 сентября прошлого года Марат Разифович заключил контракт с российским Министерством обороны. Его не стало в начале этого месяца — 1 ноября.
У покойного осталось пятеро детей. Родные и близкие вспоминают его как открытого и доброго человека с чувством юмора.
Похороны Марата Ангамова пройдут в деревне Новоельдяково послезавтра — 25 ноября. Траурный митинг и прощание состояться в 11:00.
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