Группа New Order получит почетную награду на церемонии Rolling Stone UK Awards

Напомним, группа New Order образовалась в 1980-м вскоре после того, как погиб солист Joy Division Иэн Кертис. Оставшиеся участники решили не продолжать творческий путь под тем же названием и собрали новый коллектив. Как отмечает издание, им удалось создать «гибрид рока и танцевальной музыки», который определил звучание десятилетия и остается актуальным по сей день.