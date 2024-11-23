Группа New Order получит почетную награду на церемонии Rolling Stone UK Awards

Издание Rolling Stone UK объявило, что намерено вручить нью-вейв-коллективу New Order особую награду за культурные достижения. Церемония вручения должна состояться 28 ноября в Лондоне.
Это будет уже второй раз, когда журнал вручит награду в категории «Иконы». В прошлом году ее получил Оззи Осборн, напоминает Rolling Stone.
Напомним, группа New Order образовалась в 1980-м вскоре после того, как погиб солист Joy Division Иэн Кертис. Оставшиеся участники решили не продолжать творческий путь под тем же названием и собрали новый коллектив. Как отмечает издание, им удалось создать «гибрид рока и танцевальной музыки», который определил звучание десятилетия и остается актуальным по сей день.
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