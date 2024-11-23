ФК «Ростов» впервые за пять лет обыграл на выезде ЦСКА в матче РПЛ

В субботу, 23 ноября, во время матча 16 тура Российской премьер-лиги ФК «Ростов» одержал победу в выездном матче против ЦСКА со счетом 1:2. «Желто-синие» впервые за пять лет оказались сильнее «армейцев» на поле москвичей.
Прогнозы букмекеров отдавали пальму первенства в этом матче хозяевам поля, основываясь на продолжительной статистике выездных встреч ФК «Ростов». Да и началась встреча не лучшим образом для «желто-синих». На четвертой минуте первого тайма Келлвен на скорости вошел во владения голкипера «Ростов» и отправил мяч под дальнюю штангу, распечатав ворота гостей — 1:0.
Ростовчане, пропустив гол в самом начале игры, не стушевались и не оставили попытки отправить ответный мяч в ворота соперника. И на 77-й минуте встречи Лангович, пытаясь пробить с линии штрафной, казалось бы, не преуспел — мяч отскочил от Дивеева на 11-метровую отметку, откуда после паса от Комличенко пробивал Голенков. И снаряд просто пролетел мимо Акинфеева, попав в ворота москвичей. Счет сравнялся — 1:1.
А на 89-й минуте Байрамян набросил мяч со стандарта с правой на линию вратарской зоны, а там Дивеев подставил ногу, снаряд ударился о перекладину. Оттуда мяч отскочил на правый угол вратарской, где Голенков головой пробил мимо Акинфеева под левую «девятку». Счет стал 1:2 в пользу гостей, и таким и продержался до финального свистка.