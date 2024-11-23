ФК «Ростов» впервые за пять лет обыграл на выезде ЦСКА в матче РПЛ

Ростовчане, пропустив гол в самом начале игры, не стушевались и не оставили попытки отправить ответный мяч в ворота соперника. И на 77-й минуте встречи Лангович, пытаясь пробить с линии штрафной, казалось бы, не преуспел — мяч отскочил от Дивеева на 11-метровую отметку, откуда после паса от Комличенко пробивал Голенков. И снаряд просто пролетел мимо Акинфеева, попав в ворота москвичей. Счет сравнялся — 1:1.