В Ростове десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

В субботу, 23 ноября, часть Северного жилого массива в Ростове-на-Дону осталась без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом рассказали в «Ростовводоканале».
— Из-за порыва трубопровода на улице Орбитальной водоснабжение было ограничено в границах улиц Орской, Вятской, Каскадной, переулка Днепровского, в Ленинаване. С пониженным давлением ресурс подается в два садово-некоммерческих товарищества — «Салют» и «Урожай», — рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в ресурсоснабжающей организации.
По информации компании, на месте работает аварийная бригада. И восстановить холодное водоснабжение планируется до 18 — 19 часов 23 ноября.