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В Ростове десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Часть Северного в Ростове осталась без холодной воды 23 ноября из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 23 ноября, часть Северного жилого массива в Ростове-на-Дону осталась без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом рассказали в «Ростовводоканале».

— Из-за порыва трубопровода на улице Орбитальной водоснабжение было ограничено в границах улиц Орской, Вятской, Каскадной, переулка Днепровского, в Ленинаване. С пониженным давлением ресурс подается в два садово-некоммерческих товарищества — «Салют» и «Урожай», — рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в ресурсоснабжающей организации.

По информации компании, на месте работает аварийная бригада. И восстановить холодное водоснабжение планируется до 18 — 19 часов 23 ноября.