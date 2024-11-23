В Ростове десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

— Из-за порыва трубопровода на улице Орбитальной водоснабжение было ограничено в границах улиц Орской, Вятской, Каскадной, переулка Днепровского, в Ленинаване. С пониженным давлением ресурс подается в два садово-некоммерческих товарищества — «Салют» и «Урожай», — рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в ресурсоснабжающей организации.