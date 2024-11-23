Олбани
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе дадут названия скверу и новым улицам

На очередном заседании городского совета Уфы, которое состоится 27 ноября, планируется рассмотреть вопрос о присвоении названий скверу и новым улицам. Проект соответствующего решения опубликован на сайте горсовета.

Источник: Башинформ

Согласно документации, скверу в Кировском районе предложено дать название «Сквер 450-летия Уфы», а новая улица может быть названа в честь участника Великой Отечественной войны, генерала Махмута Гареева.

Другую улицу в Кировском районе столицы планируется назвать в честь ученого-изобретателя, одного из создателей первой отечественной ЭВМ Башира Рамеева.

В опубликованных документах уточняется, что названия новых улиц выбраны в соответствии с законом «Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, а также исторических событий».