В Уфе дадут названия скверу и новым улицам

Согласно документации, скверу в Кировском районе предложено дать название «Сквер 450-летия Уфы», а новая улица может быть названа в честь участника Великой Отечественной войны, генерала Махмута Гареева.
Другую улицу в Кировском районе столицы планируется назвать в честь ученого-изобретателя, одного из создателей первой отечественной ЭВМ Башира Рамеева.
В опубликованных документах уточняется, что названия новых улиц выбраны в соответствии с законом «Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, а также исторических событий».