В волгоградской колонии скончался криминальный авторитет Юношев

Как стало известно, в колонии скончался отбывавший наказание Александр Юношев. Информацию об этом «Волгоградской правде.ру» подтвердили в пресс-службе Управления ФСИН России по региону. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления и провел в местах заключения свыше 20 лет.