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В волгоградской колонии скончался криминальный авторитет Юношев

Летом 2024 года Волгоградский областной суд признал мужчину виновным по ст. 210.1 УК РФ и назначил наказание в виде 9 лет колонии с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Как стало известно, в колонии скончался отбывавший наказание Александр Юношев. Информацию об этом «Волгоградской правде.ру» подтвердили в пресс-службе Управления ФСИН России по региону. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления и провел в местах заключения свыше 20 лет.

Напомним, что в 2021 году мужчину задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и поместили в СИЗО. По данным правоохранителей, волгоградца наделили полномочиями контролировать преступные структуры в Волгоградской области.

Весной 2023 года коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт в отношении фигуранта. Однако в июне 2024-го суд признал его виновным. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет с последующим ограничением свободы на 1 год.