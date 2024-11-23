В Ростовской области подешевела курятина, и стало больше колбасы

— С учетом проводимой денежно кредитной политики годовая инфляция в целом по стране, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5 — 5% в 2025 году, до 4% — в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — уточняется в сообщении.