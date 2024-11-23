В Ростовской области подешевела курятина, и стало больше колбасы

Куриное мясо в Ростовской области подешевело, цены на свинину стали расти медленнее, а на прилавках стало больше колбасы. О тенденциях в октябре 2024 года рассказала управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.
По ее словам, в октябре в регионе замедлился рост цен на продовольствие — с 9,8% в сентябре до 9,7 в октябре. Причиной стало увеличение предложения ряда продуктов, например, мяса и колбас.
— На Дону, как и в целом по стране, выросло производство мяса птицы. Также российские животноводы увеличили выпуск свинины. В итоге этих видов мяса на местных прилавках стало больше, — объяснила Наталья Леонтьева. — Как результат, куриное мясо стало дешеветь быстрее в годовом выражении, а свинина — медленнее дорожать.
Кроме того на региональном рынке стало больше колбас. Причиной называют увеличение выпуска этой продукции отечественными, в том числе донскими, мясокомбинатами. Поэтому замедлился годовой рост цен на колбасы.
В целом же, по данным Росстата, годовая инфляция в Ростовской области в минувшем октябре практически не изменилась и составила 8,4%, а во всей России сократилась — с 8,6% до 8,5%.
— С учетом проводимой денежно кредитной политики годовая инфляция в целом по стране, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5 — 5% в 2025 году, до 4% — в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — уточняется в сообщении.