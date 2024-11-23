Токаев поздравил коллектив гимназии им. Ш. Уалиханова со 100-летием

«Легендарная школа была единственным учебным заведением в городе Алматы, где обучали детей на казахском языке. Поистине, судьба нашего родного языка в прошлом веке тесно связана с историей этой школы. Несмотря на трудности того времени, учителя гимназии внесли огромный вклад в сохранение традиций национальной педагогики и воспитание целого поколения интеллигенции. Тысячи выпускников гимназии неустанно трудились на благо развития нашей страны. Среди них немало выдающихся личностей, ставших гордостью нашего народа».