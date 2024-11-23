Токаев поздравил коллектив гимназии им. Ш. Уалиханова со 100-летием

Во Дворце Республики прошли праздничный концерт и выставка «Школа века». В мероприятии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев, педагоги, выпускники и учащиеся школы.
Глава города зачитал поздравительную телеграмму от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и поздравил коллектив гимназии со 100-летием.
«Легендарная школа была единственным учебным заведением в городе Алматы, где обучали детей на казахском языке. Поистине, судьба нашего родного языка в прошлом веке тесно связана с историей этой школы. Несмотря на трудности того времени, учителя гимназии внесли огромный вклад в сохранение традиций национальной педагогики и воспитание целого поколения интеллигенции. Тысячи выпускников гимназии неустанно трудились на благо развития нашей страны. Среди них немало выдающихся личностей, ставших гордостью нашего народа».
Гимназия № 12 — одна из старейших и самых уважаемых школ Алматы, сыгравшая ключевую роль в сохранении и развитии казахского языка и культуры.
Основанная в 1924 году как краевая опытно-показательная школа, в 1936 году она положила начало системе полного среднего образования в республике.
За 100 лет школа воспитала более 70 академиков, 300 докторов наук и десятки выдающихся личностей, таких как Куляш Байсеитова и Абылхан Кастеев.