Погода в Казахстане 24 ноября: на Востоке страны возможен мороз до −23°С

В частности:
- в северных, центральных и восточных областях — до −10−18°С;
- на крайнем востоке — до −23°С.
«Погоду на большей части Казахстана будет формировать обширный Сибирский антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах — гололед. По республике в ночные и утренние часы — туманы», — сообщили в РГП «Казгидромет».
При этом на большей части республики прогнозируется погода без осадков.
Погода в мегаполисах
В г. Астане по данным синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 3−5 мороза.
В г. Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман, на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 2−4 тепла.
В г. Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13, порывы 15−20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 10−12 тепла.