Погода в Казахстане 24 ноября: на Востоке страны возможен мороз до −23°С

«Погоду на большей части Казахстана будет формировать обширный Сибирский антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах — гололед. По республике в ночные и утренние часы — туманы», — сообщили в РГП «Казгидромет».