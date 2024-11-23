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Погода в Казахстане 24 ноября: на Востоке страны возможен мороз до −23°С

АСТАНА, 22 ноя — Sputnik. По утверждениям специалистов РГП «Казгидромет» в некоторых регионах Казахстана с ночь с 23 по 24 ноября ночью ожидается понижение температуры воздуха.

Сейчас в Олбани: +4° 3 м/с 87% 742 мм рт. ст. +5°
Источник: Sputnik.kz

В частности:

  • в северных, центральных и восточных областях — до −10−18°С;
  • на крайнем востоке — до −23°С.

«Погоду на большей части Казахстана будет формировать обширный Сибирский антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах — гололед. По республике в ночные и утренние часы — туманы», — сообщили в РГП «Казгидромет».

При этом на большей части республики прогнозируется погода без осадков.

Погода в мегаполисах

В г. Астане по данным синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 3−5 мороза.

В г. Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман, на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 2−4 тепла.

В г. Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13, порывы 15−20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 10−12 тепла.