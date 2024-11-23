Певицу Кешу раскритиковали за использование нейросети для создания обложки

Тем не менее пользователи сети заметили нестыковки. Некоторые сумки сливаются друг с другом, на других заметны ошибки в правописании слова delusional. Поклонники отметили, что Кеша использует «программу, крадущую работу других художников», а прочие задались вопросом, зачем, передает NME. Ни сама певица, ни кто-либо из ее представителей пока не прокомментировали обвинения.