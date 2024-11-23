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Певицу Кешу раскритиковали за использование нейросети для создания обложки

Американская поп-певица Кеша столкнулась с критикой из-за того, что использовала нейросеть для создания обложки сингла Delusional. На ней изображено множество сумок, на которых написано название песни.

Источник: Звук

Американская поп-певица Кеша столкнулась с критикой из-за того, что использовала нейросеть для создания обложки сингла Delusional. На ней изображено множество сумок, на которых написано название песни.

Тем не менее пользователи сети заметили нестыковки. Некоторые сумки сливаются друг с другом, на других заметны ошибки в правописании слова delusional. Поклонники отметили, что Кеша использует «программу, крадущую работу других художников», а прочие задались вопросом, зачем, передает NME. Ни сама певица, ни кто-либо из ее представителей пока не прокомментировали обвинения.

Премьера сингла должна состояться 29 ноября. Ранее сообщалось, что Кеша работает над пластинкой совместно с Zhone и A. G. Cook.