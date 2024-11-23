Восемь жителей Башкирии были удостоены присвоения президентом России почетных званий

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания восьмерым жителям Башкирии. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что звание «Заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации» глава государства присвоил начальнику производства молочного комбината Карине Гуровой и аккумуляторщику того же самого предприятия Рифу Гатауллину.
За заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу «Заслуженными работниками местного самоуправления» стали глава Старобабического сельсовета Азамат Гайфуллин, председатель совета Чишминского района Халил Бикмеев, глава Акбулатовского сельсовета Фагил Нигаматьянов, глава Кальтяевского сельсовета Радик Гарипов, глава Дурасовского сельсовета Фанил Заманов и секретарь совета города Октябрьский Фанис Нургалеев.
Напомним, в начале месяца главе Башкирии Радию Хабирову вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении подписал на днях президент России Владимир Путин. Награду руководителю республики в Кремле вручил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Как отмечают эксперты, орденом была отмечена важная роль Хабирова в событиях, которые происходили в Новороссии, начиная с 2014 года.
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