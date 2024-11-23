Восемь жителей Башкирии были удостоены присвоения президентом России почетных званий

Напомним, в начале месяца главе Башкирии Радию Хабирову вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении подписал на днях президент России Владимир Путин. Награду руководителю республики в Кремле вручил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Как отмечают эксперты, орденом была отмечена важная роль Хабирова в событиях, которые происходили в Новороссии, начиная с 2014 года.