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Перебои в теле- и радиосигнале ожидаются в Ростовской области в конце ноября

Массовые сбои в телерадиовещании пройдут с 25 по 29 ноября в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на следующей рабочей неделе, с 25 по 29 ноября, ожидаются массовые перебои в работе телевидения и радио. Об этом жителей региона предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети — РТРС.

Кратковременные отключения теле- и радиосигнала ожидаются в Сальском районе, а точнее в Конезаводе им. Буденного. Именно там расположена самая высокая в Ростовской области телевышка.

Перебои в вещании стоит ожидать каждый будний день с 25 по 29 ноября с 10:35 и до 17:00 по московскому времени. Отмечается, что в эти часы не будут работать оба пакета телевидения — РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — объяснили в компании. — При этом некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Уточняется, что все отключения трансляции согласованы с вещателями.