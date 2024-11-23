Перебои в теле- и радиосигнале ожидаются в Ростовской области в конце ноября

В Ростовской области на следующей рабочей неделе, с 25 по 29 ноября, ожидаются массовые перебои в работе телевидения и радио. Об этом жителей региона предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети — РТРС.
Кратковременные отключения теле- и радиосигнала ожидаются в Сальском районе, а точнее в Конезаводе им. Буденного. Именно там расположена самая высокая в Ростовской области телевышка.
Перебои в вещании стоит ожидать каждый будний день с 25 по 29 ноября с 10:35 и до 17:00 по московскому времени. Отмечается, что в эти часы не будут работать оба пакета телевидения — РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — объяснили в компании. — При этом некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.
Уточняется, что все отключения трансляции согласованы с вещателями.