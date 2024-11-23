Перебои в теле- и радиосигнале ожидаются в Ростовской области в конце ноября

Перебои в вещании стоит ожидать каждый будний день с 25 по 29 ноября с 10:35 и до 17:00 по московскому времени. Отмечается, что в эти часы не будут работать оба пакета телевидения — РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России.