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Мощная звуковая волна столкновения галактик дошла до Земли — что ждать белорусам

Ударная звуковая волна от столкновения галактик достигла Земли.

Источник: Комсомольская правда

Ученые сообщили, что мощная ударная звуковая волна от столкновения галактик дошла до Земли, сообщает РИА Новости.

Так, британскими астрономами зафиксирована одна из самых мощных в истории наблюдений ударных волн, когда-либо доходившая до Земли из глубин космоса. Жителям Земли, в том числе белорусам, сообщили, что причиной образования мощной звуковой волны стало столкновение галактик, произошедшее в группе галактик под названием Квинтет Стефана, которые располагаются в 290 миллионах световых лет нашей планеты.

Астрономы установили, что одна из галактик (NGC 7318b) на скорости в 3,2 миллиона километров в час влетела в четыре других галактики. Это столкновение галактик вызвало чрезвычайно мощный ударный фронт, который похож на «звуковой удар реактивного истребителя».

— По сути NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования, — прокомментировала Марина Арнаудова, астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании.

Астрофизик считает, что произошедшее космическое «происшествие» для человечества — редкий шанс обозревать сложное сочетание столкнувшихся галактик. Кроме того, ученым это даст ценную информацию в целях понимания формирования наблюдаемых галактик и тех, которые мы сможем наблюдать в будущем.

Тем временем Белгидромет объявил об оранжевом уровне опасности 23 ноября из-за сильного снега.