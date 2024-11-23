Мощная звуковая волна столкновения галактик дошла до Земли — что ждать белорусам

— По сути NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования, — прокомментировала Марина Арнаудова, астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании.