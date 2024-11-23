Адвокат Шарлота поблагодарил РПЦ за прощение певца

Об этом адвокат сообщил в субботу, 23 ноября.
«Объектом оскорбительного видео являлся лично Патриарх, и его прощение имеет особое значение. Теперь у суда имеются основания для прекращения уголовного преследования певца Шарлота по ч. 1 ст. 148 УК РФ в связи с примирением с потерпевшим», — говорится в сообщении.
Процесс в отношении Эдуарда Шарлота проходит в настоящее время в Самарском областном суде. В числе прочего певцу инкриминируется нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 4 ст. 354.1) в связи с размещенным певцом в сети видео, которое следствие сочло оскорбительным для чувств верующих. В июле текущего года Шарлот попросил на видео прощения у патриарха Кирилла и православных верующих.
После этого РПЦ в лице зампреда отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе направила в самарский облсуд документ, в котором подтвердила свое согласие с прекращением уголовного дела в отношении Шарлота. Церковь отметила, что это решение связано с раскаянием певца и «принесением им публичных извинений верующим людям», написал Алексей Лапузин.
Об этом же заявил на судебном заседании в минувшую пятницу настоятель Храма Архангела Михаила в селе Бобровка Кинельской епархии отец Сергий (Терехин), добавил Алексей Лапузин. Священнослужитель сообщил, что Патриарх Московский и Всея Руси принял извинения Шарлота, отметил адвокат.
Кроме того, защитник написал, что «прощение со стороны Церкви никак не влияет на другие предъявленные Шарлоту обвинения». По словам адвоката, они «тоже могут быть прекращены, но по иным основаниям, не связанным с позицией РПЦ (МП)». Кроме указанной статьи УК РФ, Эдуарду Шарлоту инкриминируются также реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1), уничтожение официального документа (ч. 1 ст. 325 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Уголовные дела по этим фактам были возбуждены в отношении певца также из-за размещенных в интернете видео с его участием. Позже они были объединены в одно производство.