Адвокат Шарлота поблагодарил РПЦ за прощение певца

Кроме того, защитник написал, что «прощение со стороны Церкви никак не влияет на другие предъявленные Шарлоту обвинения». По словам адвоката, они «тоже могут быть прекращены, но по иным основаниям, не связанным с позицией РПЦ (МП)». Кроме указанной статьи УК РФ, Эдуарду Шарлоту инкриминируются также реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1), уничтожение официального документа (ч. 1 ст. 325 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Уголовные дела по этим фактам были возбуждены в отношении певца также из-за размещенных в интернете видео с его участием. Позже они были объединены в одно производство.