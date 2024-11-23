«Атмосферные фронты с Балтики принесут в Беларусь снег и непогоду». Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси 25 ноября — 1 декабря

Мы писали, что мэр Гомеля рассказал, как город борется с последствиями снегопада 22 и 23 ноября. «Снегопад превратил улицы в белоснежные коридоры, а привычные маршруты — в сложные испытания» (здесь подробнее). МЧС и энергетики Могилевской области рассказали о последствиях снегопада в регионе. «Вытаскивали из снега машины, подключали деревни к электричеству» (подробности все здесь).