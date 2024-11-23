«Атмосферные фронты с Балтики принесут в Беларусь снег и непогоду». Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси 25 ноября — 1 декабря

О прогнозе погоды на неделю с 25 ноября по 1 декабря, а она будет предзимней, со скачками атмосферного давления, мокрым снегом, утренними туманами и гололедом, в эфире телеканала «ОНТ» рассказал синоптик Дмитрий Рябов.
По его словам, последние дни ноября будут отмечены резкими перепадами температур. Беларусь будет разделена на два погодных лагеря. Холодный обоснуется на востоке (здесь в основном будет без осадков), теплый — на западе страны (здесь дождь и мокрый снег будут сменять друг друга).
В некоторых районах не исключены туманы и слабый гололед. Ветер юго-восточный, умеренный. Разбежка температур большая, около 10 градусов. Ночью температура воздуха будет колебаться от +1 градуса Цельсия на западе до −9 градусов Цельсия на востоке.
Но, как отметил Дмитрий Рябов, противостояние двух контрастных воздушных масс будет недолгим. Теплый воздух Атлантики все же возьмет верх. Эта неустойчивость приведет к резким колебаниям атмосферного давления, а такие «качели» нехороши для метеочувствительных людей.
В середине недели погода в Беларуси изменится, влияние на нее окажет малоактивный атмосферный фронт, образовавшийся из-за циклона, который зависнет над странами Балтии.
В Беларусь этот фронт принесет облачность, порывистый западный ветер и осадки разной интенсивности в виде мокрого снега. Ночью и утром возможен туман, на востоке страны — слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ночью температура будет колебаться от +5 градусов Цельсия на юго-западе до −7 градусов Цельсия на востоке. В среду днем теплее от +7 до −1 градуса Цельсия.
В четверг днем ожидается температура от 1 до 6 градусов выше нуля, а в пятницу — от 0 до +5 градусов.
В предстоящие выходные дни ожидается облачная погода с прояснениями, не исключены небольшие осадки, порывистый ветер, туманы по утру — самая настоящая погода предзимья. В субботу днем синоптики ожидают от −2 градусов в Витебске до +5 градусов в Бресте. В воскресенье теплее, до +4 градусов.
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