«Салават Юлаев» проиграл в Нижнекамске «Нефтехимику» со счетом 2:4

Сегодня, 23 ноября, в Нижнекамске «Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Райли Барбер (забросил шайбу в ворота соперников на 26-ой минуте матча), Евгений Митякин (27) Никита Хоружев (35), Жан-Себастьен Ди (60). За команду гостей отличились Данил Алалыкин (5) и Денис Ян (37).
«СЮ» после 27 игр с 36 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 25 ноября. Команда схлестнется в Череповце с «Северсталью».
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