Олбани
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Салават Юлаев» проиграл в Нижнекамске «Нефтехимику» со счетом 2:4

«Салават Юлаев» проиграл 2:4 нижнекамскому «Нефтехимику» в матче КХЛ.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 ноября, в Нижнекамске «Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Райли Барбер (забросил шайбу в ворота соперников на 26-ой минуте матча), Евгений Митякин (27) Никита Хоружев (35), Жан-Себастьен Ди (60). За команду гостей отличились Данил Алалыкин (5) и Денис Ян (37).

«СЮ» после 27 игр с 36 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 25 ноября. Команда схлестнется в Череповце с «Северсталью».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.