Солист Lacuna Coil Андреа Ферро заявил, что рок-группам важно выпускать альбомы

Тем не менее Ферро подчеркнул, что не уверен насчет других жанров — в пример он привел трэп. Свою уверенность артист объяснил тем, что Lacuna Coil до сих пор немало зарабатывают на физических носителях, в особенности если они представляют собой специальное издание.