Солист Lacuna Coil Андреа Ферро заявил, что рок-группам важно выпускать альбомы

Итальянский вокалист и участник рок-группы Lacuna Coil ответил на вопрос, не подумывает ли группа над тем, чтобы перестать выпускать альбомы и сосредоточиться на синглах. По мнению артиста, такой формат сохраняет актуальность, в особенности — в метал- и рок-музыке.
Тем не менее Ферро подчеркнул, что не уверен насчет других жанров — в пример он привел трэп. Свою уверенность артист объяснил тем, что Lacuna Coil до сих пор немало зарабатывают на физических носителях, в особенности если они представляют собой специальное издание.
Недавно коллектив анонсировал выход своего десятого альбома, напоминает Blabbermouth. Лонгплей получил название Sleepless Empire и увидит свет 14 февраля грядущего года.
Ранее о новом альбоме своего коллектива высказался гитарист Opeth Фредрик Окессон.