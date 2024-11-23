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Лидер Ghost Тобиас Форге анонсировал серию комиксов о Сестре Императоре

Лидер рок-группы Ghost Тобиас Форге объявил, что работает над серией комиксов о Сестре Императоре. Согласно официальному лору коллектива, ранее она возглавляла Духовенство и состояла в любовной связи с Нулевым Папой Эмеритусом.

Источник: Звук

Лидер рок-группы Ghost Тобиас Форге объявил, что работает над серией комиксов о Сестре Императоре. Согласно официальному лору коллектива, ранее она возглавляла Духовенство и состояла в любовной связи с Нулевым Папой Эмеритусом.

Комикс, разрабатываемый совместно с Dark House Comics, раскроет ее происхождение. Помимо самого Форге, над сценарием работает Коринна Бечко, а также художники Дэвид Пуст, Тьяго Роча и Джимми Бетанкурт. Обложку комикса создал Микаэль Эрикссон, сообщает Blabbermouth.

История будет состоять из четырех частей. Первый выпуск намечен на март следующего года.

В мае 2024-го Ghost опубликовали трейлер фильма Rite Here Rite Now.