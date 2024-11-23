Коммуналка в Башкирии в следующем году подорожает почти на 15%. Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
В документе утверждены средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по регионам страны на второе полугодие 2025-го и предельно допустимые отклонения от них по отдельным муниципалитетам. Первый показатель власти установили на уровне 14,6%, второй — 2,1%.
Напомним, предельные индексы изменения размера платы за ЖКХ в городах и районах республики на этот год в 2023-ем руководство Башкирии утвердило в размере 13,6%. Также в соответствии с распоряжением российского правительства от 10 ноября прошлого года власти региона утвердили индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам страны. С 1 июля средний индекс был установлен на уровне 10,9%, предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса держится на уровне 4,9%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.