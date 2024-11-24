В Волгоградской области объявили четыре желтых уровня опасности

Синоптики предупреждают: в Волгоградской области будет штормить. Гидрометцентр России объявил в регионе 4 желтых уровня опасности из-за погодных условий: в добавок к сильному туману, опустившемуся на город утром в субботу, добавился очень сильный ветер. Его порывы, в том числе в ночь на воскресенье, будут достигать 21 метра в секунду. По шкале Бофорта такой ветер считается штормом.
Уже в воскресенье в Волгограде прогнозируют дожди, а в районах области — мокрый снег. Из-за возможного налипания мокрого снега на деревьях и проводах, синоптики поставили нам желтый уровень опасности. Возможны проблемы с электричеством, падение деревьев на машины. Кроме того, из-за похолодания, которое идет на регион, и минусовых температур ночью, волгоградцев поджидает еще одна опасность: гололедно-изморозевый отложения. Всем, кто за рулем, нужно выбирать безопасную скорость, а пешеходам внимательно смотреть по сторонам.