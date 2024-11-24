Купидоны и флейтистки с крыльями: в Петербурге прошла премия Геометрия

Премия была пышной, так как на ней выступали балерины в юбках-пачках из перьев и флейтистки в образе белоснежного купидона с крыльями.
Не только взрослые танцевали для приглашенных номинантов и гостей, но и дети. Они были в костюмах ангелочков.
Основательница Геометрии Василиса Демидова дала комментарий для МК о начале сотрудничества с фешн брендами и планами на дальнейшее сотрудничество.
«Все предыдущие три года было много фешн-мероприятий. Очень хочется, чтобы наш проект стал жизненноважным для бизнеса. Чтобы коммерсанты могли к нам обратиться не только за контентом под ключ, но и за комплексным маркетингом. Мы станем полноценным продюсерским центром, у нас все есть для этого все необходимое. Мы запустили образовательный проект: за этот год прошло 30 мастер-классов для экспертов самых разных ниш. Залы были полные», — поделилась Демидова.
Премия предполагает семь категорий номинаций:
● Развлечения.
● Магазины.
● Общепит.
● Отели.
● Спорт и здоровье.
● Красота.
● Событие года.
Программа мероприятия состояла из дневной бизнес-секции с public talk на тему «Человек будущего тысячелетия», а также из самой торжественной церемонии.
Без специальных гостей такое мероприятие не могло обойтись. Премию посетил Валентин Микляев — основатель стартапа, который разрабатывает ИИ-помощника для юристов; Франческо Аттолини, художник — участник Венецианской биеннале; Роман Бобоедов — блогер, занимающийся клинической психологией и сексологией, а также многие другие.