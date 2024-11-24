Купидоны и флейтистки с крыльями: в Петербурге прошла премия Геометрия

«Все предыдущие три года было много фешн-мероприятий. Очень хочется, чтобы наш проект стал жизненноважным для бизнеса. Чтобы коммерсанты могли к нам обратиться не только за контентом под ключ, но и за комплексным маркетингом. Мы станем полноценным продюсерским центром, у нас все есть для этого все необходимое. Мы запустили образовательный проект: за этот год прошло 30 мастер-классов для экспертов самых разных ниш. Залы были полные», — поделилась Демидова.