Искали целый день: под Уфой свернули поиски двух пропавших детей

Девочка и мальчик и 11 и 13 лет ушли из дома в селе Михайловка сегодня, долгое время об их местонахождении ничего не было известно. Несколько минут назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.