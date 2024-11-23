Искали целый день: под Уфой свернули поиски двух пропавших детей

В Уфимском районе Башкирии завершились поиски двух пропавших детей. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Девочка и мальчик и 11 и 13 лет ушли из дома в селе Михайловка сегодня, долгое время об их местонахождении ничего не было известно. Несколько минут назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдены, живы! — заявили добровольцы.
Где все это время были дети — не уточняется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.