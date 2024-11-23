Минчанин может сесть в тюрьму за то, что вместо военкомата полетел в Дубай

Так, 24-летний ранее не судимый минчанин обвиняется в уклонении от мероприятий по воинскому призыву. В октябре 2023-го молодой человек должен был по повестке явиться в военкомат, чтобы пройти медкомиссии, но не явился. В военкомат фигурант так и не пришел до самого окончания призывной кампании, он не отвечал на звонки и не предоставил каких-либо оправдательных документов. При этом он под роспись был предупрежден об уголовной и административной ответственности за уклонение от мероприятий по призыву.