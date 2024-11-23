Минчанин может сесть в тюрьму за то, что вместо военкомата полетел в Дубай

В Минске под суд отдали военнообязанного, который улетел в Дубай вместо того, чтобы пойти в военкомат. Подробности в прокуратуре Партизанского района сообщили агентству «Минск-Новости».
Так, 24-летний ранее не судимый минчанин обвиняется в уклонении от мероприятий по воинскому призыву. В октябре 2023-го молодой человек должен был по повестке явиться в военкомат, чтобы пройти медкомиссии, но не явился. В военкомат фигурант так и не пришел до самого окончания призывной кампании, он не отвечал на звонки и не предоставил каких-либо оправдательных документов. При этом он под роспись был предупрежден об уголовной и административной ответственности за уклонение от мероприятий по призыву.
Выяснилось, что на момент призывной кампании минчанин удаленно работал в престижной компании и боялся, что потеряет место, если попадет в армию. В итоге он решил просто покинуть страну и улетел в Дубай, где прожил больше года. Все это время фигурант не поддерживал связь с родственниками и только один раз позвонил матери, которая сообщила, что в отношении него возбудили уголовное дело. Спустя время мужчина вернулся в Минск.
Фигуранту предъявили обвинение в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу (ч.1 ст. 435 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся. Ранее обвиняемый к уголовной ответственности не привлекался.
Еще мы писали, что СК возбудил уголовное дело по факту ДТП под Лидой, где погибли двое детей и двое взрослых: «Водитель наехал на дорожное ограждение».