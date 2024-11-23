Первая победа на выезде за пять лет: Что произошло после матча ЦСКА — «Ростов» в 16 туре РПЛ

Матч 16 тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и ФК «Ростов», завершившийся со счетом 1:2 в пользу «желто-синих» стал настоящим подарком для донских болельщиков. Матч прошел на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 23 ноября. И, судя по прогнозам перед игрой, фаворитами считались именно «армейцы», а победа ростовчан под срывающимся на поле московским снегом стала настоящей сенсацией. Ведь пять лет ростовчане не обыгрывали москвичей на выезде. Рассказываем, как это было, что сказал главный тренер Валерий Карпин, и как отреагировали болельщики.
КАК ПРОШЕЛ МАТЧ.
После стартового свистка прошло лишь четыре минуты, как «армейцы» распечатали ворота «желто-синих». Келлвен решил сыграть на Мусаева и получил мяч обратно для рывка к линии штрафной. И в одно касание бразилец отправил снаряд под дальнюю штангу. Счет на табло стал 1:0 в пользу хозяев поля.
Отдать должное «Ростову», гол дончан не подкосил. Они активно продолжили борьбу на поле, которое старательно засыпал московский снегопад.
На 20-й минуте ЦСКА чуть было не удвоил результат: при набросе в центр штрафной «Ростова» он умудрился отправить в сторону ворот снаряд, но его в прыжке поймал вратарь, и мяч вынесли на угловой.
Комментаторы по ходу матча отметили ростовчан, как они хорошо разыгрывали очередную атаку. Уходя на перерыв, «желто-синие» оставили ощущение, что как минимум потреплют нервы соперникам на поле.
Если первый тайм был за ЦСКА, то во втором ростовчане не только отыгрались, но и добились победы. Фото: ФК «Ростов».
Во втором тайме армейцы, кажется, стали замерзать под снегом и в целом выглядели на поле сдержаннее. Им не удалось увеличить разрыв с «Ростовом» и даже дотянуть до финального свистка со счетом 1:0. Так что второй тайм был за «Ростовом». На 77-й минуте Лангович пытался пробить с линии штрафной, но мяч угодил в Дивеева и улетел на 11-метровую отметку. Оттуда Комличенко передал пас на Голенкова. И сфера вроде слетела с ноги, но сделала это очень удачно для гостей: мяч прошел мимо Акинфеева, и счет сравнялся — 1:1.
А на 89-й минуте ростовчане оторвались от хозяев поля. Байрамян со стантарта сделал наброс с правой на линию вратарской. Там Дивеев подставил ногу, и мяч срикошетил в перекладину ворот «армейцев», оттуда отскочил на правый угол вратарской, где удачно оказался Голенков и пробил головой снаряд мимо Акинфеева под левую «девятку».
В дополнительную пятиминутку ростовчане даже могли усилить преимущество, пробив почти мимо Акинфеева, но не удалось. Финальный свисток раздался, когда табло показывало счет 1:2 в пользу ростовчан.
ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР.
Пока «желто-синие» радостно играли в снежки по пути к автобусу ФК «Ростов», главный тренер Валерий Карпин поделился впечатлениями от прошедшего матча.
Наставник считает, что первый тайм его подопечные провели на «троечку», а второй на «четверочку».
— Многие вещи можно было сделать лучше, но каких-то больших проблем не было, — считает Карпин. — Единственная проблема в первом тайме, по мне, команда очень медленно передвигалась по полю с мячом, поэтому противник успевал перекрывать наши атаки.
Валерий Карпин считает, что расслабляться даже после такой победы нельзя. Фото: ФК «Ростов».
А уже в перерыве тренер внес коррективы в игру. С этими ЦУ ростовчане и вышли на поле в победном втором тайме.
— Подкорректировали два момента, и мяч стал быстрее ходить по полю.
По словам наставника, после волевой победы никто не гарантирует, что команда избежит стыковых матчей.
— Для начала, «премиальных» у нас нет. Да и скатиться по турнирной таблице можно очень легко. Мы видели такие примеры в прошлом году, когда у команды было больше 20 очков, и она спокойно себя чувствовала, а потом стала проигрывать и не смогла выкарабкаться. Поэтому расслабляться нельзя. Нужно набрать ход, примерно как в прошлом сезоне мы за пять игр набрали 13 очков. Вот тогда можно смотреть наверх рейтинга.
ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ.
Ростовчане, всей душой болевшие за «желто-синих», сегодня ликуют. На официальной странице клуба ВКонтакте не счесть радостных комментариев.
Лучшим игроком матча признан Егор Голенков. Фото: ФК «Ростов».
— Все, что присуще настоящей игре в футбол, сегодня было на поле. И наши парни при этом не были сторонними наблюдателями! — считает один из подписчиков. — А фартовый удар нашего чудо-Егорушки и вовсе стал шоком для «армейцев». Мы увидели равную игру: в первом тайме хозяева были получше, а во втором ростовчане доминировали. Вот чем и отличаются сверхмотивированные и мастеровитые команды — по-любому берут свое!
— Мужики! Спасибо за волевую победу и характер, — поблагодарил другой болельщик.
— Егор Голенков проявил себя сегодня как интеллектуальный футболист. Все-таки забить Игорю Акинфееву можно только так — хитро и неординарно. Аплодирую стоя! — восхищен третий.
— Болела, как могла! Спасибо! Не зря продрогла на стадионе до стука зубов, — поделилась ростовчанка, которая лично стала свидетельницей победы «желто-синих» на московском стадионе.