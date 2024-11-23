Первая победа на выезде за пять лет: Что произошло после матча ЦСКА — «Ростов» в 16 туре РПЛ

— Для начала, «премиальных» у нас нет. Да и скатиться по турнирной таблице можно очень легко. Мы видели такие примеры в прошлом году, когда у команды было больше 20 очков, и она спокойно себя чувствовала, а потом стала проигрывать и не смогла выкарабкаться. Поэтому расслабляться нельзя. Нужно набрать ход, примерно как в прошлом сезоне мы за пять игр набрали 13 очков. Вот тогда можно смотреть наверх рейтинга.