Ростовчанам предложили сделать новогоднюю игрушку своими руками для конкурса

Жителям Ростова-на-Дону предлагают своими руками сделать одну или несколько елочных игрушек в виде любого животного. Лучшими игрушками украсят новогодние елки в резиденции Деда Мороза и Снегурочки на территории городского зоопарка, а также в Доме юннатов. Поучаствовать в конкурсе приглашает пресс-служба администрации донской столицы.
Работы должны соответствовать нескольким условиям: соответствовать как тематике, так и размерам — 10×15, 15×10, 10×10 или 15×15 сантиметров, иметь надежное крепление к ветке, не содержать острые детали, битое стекло, токсичные материалы, спички и продукты питания.
— Игрушки с указанием имени, фамилии, возраста и контактного номера телефона автора нужно передать в Ростовский-на-Дону зоопарк не позднее 15:00 8 декабря, — уточняется в сообщении.
Предварительно необходимо позвонить по номеру. Указанному ниже.
Уже в середине жюри подведет итоги конкурса. Имена победителей будут объявлены 16 декабря на официальных страницах зоосада в соцсетях.