Ростовчанам предложили сделать новогоднюю игрушку своими руками для конкурса

Жителям Ростова-на-Дону предлагают своими руками сделать одну или несколько елочных игрушек в виде любого животного. Лучшими игрушками украсят новогодние елки в резиденции Деда Мороза и Снегурочки на территории городского зоопарка, а также в Доме юннатов. Поучаствовать в конкурсе приглашает пресс-служба администрации донской столицы.