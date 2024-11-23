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Ростовчанам предложили сделать новогоднюю игрушку своими руками для конкурса

За изготовленную своими руками новогоднюю игрушку ростовчане могут получить приз.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростова-на-Дону предлагают своими руками сделать одну или несколько елочных игрушек в виде любого животного. Лучшими игрушками украсят новогодние елки в резиденции Деда Мороза и Снегурочки на территории городского зоопарка, а также в Доме юннатов. Поучаствовать в конкурсе приглашает пресс-служба администрации донской столицы.

Работы должны соответствовать нескольким условиям: соответствовать как тематике, так и размерам — 10×15, 15×10, 10×10 или 15×15 сантиметров, иметь надежное крепление к ветке, не содержать острые детали, битое стекло, токсичные материалы, спички и продукты питания.

— Игрушки с указанием имени, фамилии, возраста и контактного номера телефона автора нужно передать в Ростовский-на-Дону зоопарк не позднее 15:00 8 декабря, — уточняется в сообщении.

Предварительно необходимо позвонить по номеру. Указанному ниже.

Уже в середине жюри подведет итоги конкурса. Имена победителей будут объявлены 16 декабря на официальных страницах зоосада в соцсетях.