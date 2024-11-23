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Самая большая в Европе елка на новый год 2025 устанавливается в Витебске

В Беларуси установят самую большую новогоднюю елку в Европе.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси к новому году 2025 установят самую большую елку, передали на ОНТ.

Подготовкой «елочного» рекорда занимаются в Витебске. В областном центре установят самую большую в Беларуси и во всей Европе новогоднюю ель, собранную из настоящих деревьев.

Витебская елка будет высотой 33,5 метра. Ее соберут как паззл только из живых елочек величиной не более метра. К началу декабря елку украсят гирлянда и игрушки, украсят облцентр также другие декорации и современная иллюминация.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси 25 ноября — 1 декабря: «Атмосферные фронты с Балтики принесут в Беларусь снег и непогоду».

Также мощная звуковая волна столкновения галактик дошла до Земли — что ждать белорусам.