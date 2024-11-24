Что можно и нельзя делать в день Федора Студита 24 ноября на Мороз

Православная церковь 24 ноября вспоминает святого Федора. В народе отмечают день Федора Студита. Но было еще одно название — Федор Мороз. Это связано с тем, что с указанного периода начинались холода и сильные морозы.
Что нельзя делать 24 ноября.
Под запретом переедание. Предки верили, что оно может вызвать болезни в зимний период. Не следует долго спать. Нельзя лениться. Кроме того, указанный день не подходит для сватовства и проведения свадеб. Считалось, что брак не будет счастливым.
Что можно делать 24 ноября.
По традиции, в день Федора Студита было принято выбрасывать из дома все треснутую и побитую посуду. Это делалось для того, чтобы на протяжении года был достаток.
Согласно приметам, мокрый снег говорит о том, что в начале декабря будет потепление. Солнце предвещает резкое похолодание. В том случае, если 24 ноября тепла погода, то зимой не будет сильных морозов.
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