«Орленок, орленок, взлети выше солнца». Как связаны с Беларусью герой знаменитой песни «Орленок» и ее первый исполнитель Александр Окаемов

В марте 1942 года с согласия коменданта Кричева друзьям удалось создать в городе самодеятельный хор. Они получили возможность выступать с концертами не только в городе, но и в окрестностях, читаем на krichevlive.by. Эти поездки они использовали для диверсионной и разведывательной работы. Но оккупанты с помощью предателя раскрыли их деятельность. Окаемов и Лузенин были брошены в кричевскую тюрьму.