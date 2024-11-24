«Орленок, орленок, взлети выше солнца». Как связаны с Беларусью герой знаменитой песни «Орленок» и ее первый исполнитель Александр Окаемов

Задайте вопрос любому человеку, который был в советское время пионером, знает ли он песню «Орленок», и в ответ, тут же услышите: «Орленок, орленок, взлети выше солнца».
Так начинается эта песня из категории «пели и знали все»:
Орленок, орленок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет.
Судьба героя этой песни, а также ее первого исполнителя, связана с белорусской землей.
Стихи написал поэт Яков Шведов на музыку композитора Виктора Белого к спектаклю Театра Моссовета «Хлопчик» драматурга Марка Даниэля.
Действие спектакля происходит в Молодечно, белорусском городе, который заняли польские войска. Сирота и ученик сапожника 15-летний Зямка Копач попадает в тюрьму вместе со своими однополчанами. Там Зямка и сочинил «Орленка». Потом, узнав, что их командиру, который тоже в тюрьме, грозит расстрел, сбежал, связался с подпольем, которое командира отбило. А песня стала гимном отряда.
Прошло время и песня, по сути, родилась заново в Великую Отечественную войну. Особенно популярна она стала в партизанских отрядах, в которых сражались люди разных возрастов. Ее не только пели — название было и паролем, а многих партизан так и звали — Орленок. В 1943-м тиражом 25 тысяч экземпляров отпечатали книжечку для бойцов с текстом «Орленка».
Первым исполнителем пенсии был солист Московской филармонии и Всесоюзного радио Александр Окаемов. Дороги Великой Отечественной войны приведут его на белорусскую землю, где как раз и сражался персонаж песни.
Александр Окаемов. Фото: архив КП.
Александр родился в 1905 году городе Ряжске, что в Рязанской губернии в семье священника. Азы музыкального образования он получил еще до революции в гимназии. А уже после октября 1917-го пел в народном оркестре. Одно время, еще до учебы в консерватории, работал в шахте и на железной дороге.
Профессиональное музыкальное образование он получил, окончив в 1929 году вокальный факультет Московской консерватории. Александр много концертировал, выступал на радио. Именно Окаемов стал первым исполнителем песни «Орленок».
Началась война. 5 июля 1941 года он ушел в народное ополчение, отказавшись от брони и воевал в составе 8-й Краснопресненской дивизии. Вместе с Александром в народном ополчении защищал Родину и его товарищ по Московской консерватории Геннадий Лузенин.
Дивизию бросили в бой 4 октября 1941-го. Ополченцы несли большие потери. Было много убитых и раненных. Окаемов с Лузениным попали в плен. Оккупанты отправили их в Кричевский концлагерь на Могилевщине. Однако артисты были полны решимости продолжать борьбу, и такая возможность им представилась.
В марте 1942 года с согласия коменданта Кричева друзьям удалось создать в городе самодеятельный хор. Они получили возможность выступать с концертами не только в городе, но и в окрестностях, читаем на krichevlive.by. Эти поездки они использовали для диверсионной и разведывательной работы. Но оккупанты с помощью предателя раскрыли их деятельность. Окаемов и Лузенин были брошены в кричевскую тюрьму.
21 февраля 1943-го они были расстреляны в районе деревни Прудок, рядом с озером Черным. Рассказывают, что перед расстрелом не сломленные духом артисты пели «Орленка».
В 1965 году Окаемов и Лузенин были посмертно награждены медалями «За боевые заслуги». Именами московских артистов названы улицы в Кричеве, Перми и Ряжске. А еще их фамилии нанесены на мраморную доску в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии.
30 сентября 1981 года на месте расстрела более 1200 советских мирных жителей и военнопленных у деревни Прудок был открыт памятник. Скульптор Эдуард Астафьев и архитектор Юрий Казаков создали скульптурную композицию «Поющие» из двух человеческих фигур, поющих во время расстрела.
Памятник напоминает о подвиге артистов. Фото: кадр видео канала «Россия-Культура».
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