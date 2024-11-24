«Ваше настроение — это вы! С наступающим!» Белорусская экс-телеведущая Люция Геращенко показала свою новогоднюю елку уже в ноябре

Яркая шатенка Люция Геращенко неожиданно для всех своих поклонников взяла и показала свою новогоднюю елку. Да-да, пусть до Нового года еще остается немало времени, праздничное дерево полностью украшено. Оно и верно, дни бегут стремительно, оглянуться не успеешь, как наступит долгожданный 2025-й, вот и Люция взяла и занялась созданием предновогоднего настроения.
Люция Геращенко, которую многие помнят-любят с тех времен, когда она блистала на экранах белорусского ТВ как Люся Лущик, со своими подписчиками в одной из соцсетей делится самым разным: рассказывает (и показывает) о пользе йоги, которой занимается и даже преподает, иногда пишет о личном.
Яркая шатенка периодически делится с фолловерами интересными мыслями. Фото: личная страница Люции Геращенко в соцсети.
А иногда пошутит, примеру, недавно в сторис показала витамины, которые принимает…
«То утро, когда ты завтракаешь и вдруг замечаешь, что на твоих витаминах написано 40+. И ты такая даже спросонья думаешь: а чьи это вообще?» — написала не без юмора Люция, которой в мае-2024 исполнилось 44 года.
Свой возраст Люция не скрывает. Фото: личная страница Люции Геращенко в соцсети.
К слову, своим фолловерам Люция показывает не только свои утренние часы, но и… Не так давно в сторис промелькнуло несколько фотографий.
Была вот такая: лестница-стремянка, огромная, под высоченный потолок, елка, которая вот-вот (процесс в самом разгаре!) превратится в празднично украшенное сияющее и переливающееся новогоднее дерево.
Работа кипит! Фото: личная страница Люции Геращенко в соцсети.
«Вообще, это не я, а мой муж любит елку так рано ставить. Но это и правда надолго создает настроение праздника. А мне просто хорошо, потому что я не люблю предновогодний кипиш, а люблю всегда и все сделать заранее, тогда получается по-настоящему наслаждаться жизнью», — пояснила Люция всем тем, кто быть, может, несколько удивился нарядной елке в ноябре.
К слову, в этом деле украшения новогодней ели Люции помогал ее сын Андрей: совершенно роскошный способ семейного времяпрепровождения и, быть может, начало доброй традиции.
Не исключено, что елку наряжали до ночи, ведь только рано утром следующего дня Люция показала конечный результат.
Что и говорить, елка — просто загляденье. Фото: личная страница Люции Геращенко в соцсети.
«Ваше настроение — это вы! Доброе утро, дорогие и… с наступающим!» — написала Люция Геращенко.
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