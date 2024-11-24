«Ваше настроение — это вы! С наступающим!» Белорусская экс-телеведущая Люция Геращенко показала свою новогоднюю елку уже в ноябре

«Вообще, это не я, а мой муж любит елку так рано ставить. Но это и правда надолго создает настроение праздника. А мне просто хорошо, потому что я не люблю предновогодний кипиш, а люблю всегда и все сделать заранее, тогда получается по-настоящему наслаждаться жизнью», — пояснила Люция всем тем, кто быть, может, несколько удивился нарядной елке в ноябре.