В джазе только мушки: Театр Образцова выпустил «Цокотуху»

В Театре кукол имени Образцова представили премьеру по сказке Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Режиссер Владимир Беркун решил сделать спектакль в стиле джаз. Он переносит зрителей в эпоху НЭПа. Под светом софитов букашки-таракашки танцуют твист, а их жужжание и стрекотание под музыку Цфасмана переносит зрителей в прошлое. Спектакль приурочен к 100-летнему юбилею публикации сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». «Известия» побывали на премьере и оценили музыкальные способности насекомых.
Спектакль в стиле джаз.
В фойе под джазовые композиции гостей встречали Кузнечик-блогер и фанат Мухи. Все желающие могли сфотографироваться с героями сказки и купить на память сувениры. Спектакль создан в коллаборации с «Союзмультфильмом». За основу взяли созданную в 1960 году анимационную картину Владимира Сутеева и Бориса Дежкина «Муха-Цокотуха».
Художником театрального воплощения любимой сказки стала лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Евгения Шахотько. Она вдохновилась мультипликационными персонажами и перенесла их в театр кукол. Муха один в один как с экрана. Такая же брюнетка с каре и голубыми глазами-блюдцами. Тростевыми куклами и марионетками управляют 27 артистов. Среди них: Андрей Нечаев, Виктор Воеводин, Владимир Беркун, Константин Дубичев, Любовь Тепер, Татьяна Сергеева, Александр Городинский.
На сцене раскинулась цветущая лесная полянка. Слева — рояль. Справа за бархатным занавесом разместился оркестр с громким названием The Tarakans. Черные музыканты в соломенных канотье, красных фраках и брюках в клеточку наяривали на саксе, контрабасе и ударных мелодию Цфасмана «Неудачное свидание». Строчки этой песни — «Тебя просил я быть на свиданье,/ Мечтал о встрече, как всегда./ Ты улыбнулась, слегка смутившись,/ Сказала: “Да, да, да, да!” — известны всем благодаря фильму “Покровские ворота”.
Пространство спектакля создано в традиции Сергея Образцова, чтобы кукла жила и действовала не в плоскости, а в перспективе. Перед зрителями предстают четыре плана. Артисты работают с куклами из-за четырех ширм. Так создается объем, с которым появляется и вера в реальность сказки. Насекомые на поляне живут своей жизнью. Комарик пишет портрет Мухи, в которую тайно влюблен. Муравьишки наводят порядок, собирая в пластиковый пакет мусор. Легкомысленная Бабочка работает визажистом. Куда-то спешат с покупками Жуки рогатые. Кузнечик с фотоаппаратом снимает природу.
Как Крупская запретила «Муху-Цокотуху».
Сюжет сказки Чуковского известен даже малышам: «Муха по полю пошла, Муха денежку нашла. Пошла Муха на базар и купила самовар…» И всё это действо под веселые джазовые композиции легендарного Александра Цфасмана. Музыка — один из важных элементов постановки. Она создает особую атмосферу.
— Родной брат композитора работал у нас в театре кукольником, — рассказала «Известиям» директор театра Елена Булукова. — Да и сам Александр Цфасман для нас не посторонний. Он написал музыку для спектакля Сергея Владимировича Образцова «Под шорох твоих ресниц» в 1948 году. Для постановки «Мухи-Цокотухи» мы пригласили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Он записал музыку Цфасмана к спектаклю.
Вместе со своим джазовым оркестром маэстро записал с десяток мелодий. Петр Востоков даже восстановил абсолютно неизвестные произведения Цфасмана. Также в спектакле звучат композиции из фильма «Покровские ворота» Михаила Козакова и сериала «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина.
— Обращение к творчеству Александра Цфасмана очень важное, смыслообразующее решение, — считает Владимир Беркун. — Родоначальник советского джаза, композитор, инструменталист, он сделал джаз частью нашей культуры.
С момента публикации сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» в ноябре 2024 года исполнилось 100 лет. Корней Чуковский считал ее своим самым веселым, музыкальным и удачным детским произведением. Но мало кто знает, что более тридцати лет невинная история про жизнь насекомых была запрещена. Ученые мужи собирались на совет и разбирали по строчкам стихи Чуковского. Во фразе «А жуки рогатые, — Мужики богатые» комиссия увидела сочувствие к кулачеству и купечеству. Чиновники рассмотрели крамолу и в иллюстрациях книги. Им показалось, что Комарик и Муха очень близко стоят друг к другу. Цокотуху назвали флиртующей особой. Негативно оценили сказку и критики. Масса обличающих публикаций была на страницах советских газет.
— Впервые сказка была опубликована под названием «Мухина свадьба», и только через три года история получила свое нынешнее название «Муха-Цокотуха», — рассказал режиссер спектакля Владимир Беркун. — А усилиями Надежды Константиновны Крупской книгу Корнея Чуковского положили на десятилетия на полку. Она запретила «Муху-Цокотуху», сочтя ее фривольной.
Вдова лидера Коммунистической партии Владимира Ильича Ленина была главным идеологом советского образования и коммунистического воспитания молодежи. Она согласилась с тем, что насекомые в сказке Корнея Ивановича — это прообраз вырождающегося мещанства. На детей такая сказка окажет тлетворное влияние. Даже спустя 30 лет, когда «Муху-Цокотуху» напечатали, ее не сразу приняли. Критике подверглись веселящиеся букашки на дне рождения Мухи, которые в момент трагический, когда на именинницу напал Паук, бросили ее. Пресса писала, мол, автор недостаточно их осудил в своем сочинении.
Но всё это кануло в Лету вместе с критиками. А сказка Корнея Чуковского продолжает жить. Созданный на сцене Театра кукол Образцова мир насекомых не оставляет равнодушных в зале. Взрослые на час превращаются в детей. Хохочут, подпевают, сопереживают. И удивляются, что в строчках автора не только судьба легкомысленной мухи, нечаянно разбогатевшей, но и неразделенная любовь, и даже похищение и попытка убийства монстром. Именно таким представлен старичок Паучок. И это уже не банальная история, а почти хоррор.
Спасителем может стать даже художник, коим предстает Комарик в спектакле. В минуту опасности он бросил свои кисти и краски и поборол Паука-похитителя.
— Надо бы перечитать Чуковского, — призналась мама маленькой дочке, выходя из зрительного зала.— А ты что, не читала «Муху-Цокотуху»? — удивилась девочка. — Так я тебе ее перескажу!
В следующий раз на спектакль «Муха-Цокотуха» в Театре кукол Образцова можно прийти 27 ноября.