В джазе только мушки: Театр Образцова выпустил «Цокотуху»

С момента публикации сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» в ноябре 2024 года исполнилось 100 лет. Корней Чуковский считал ее своим самым веселым, музыкальным и удачным детским произведением. Но мало кто знает, что более тридцати лет невинная история про жизнь насекомых была запрещена. Ученые мужи собирались на совет и разбирали по строчкам стихи Чуковского. Во фразе «А жуки рогатые, — Мужики богатые» комиссия увидела сочувствие к кулачеству и купечеству. Чиновники рассмотрели крамолу и в иллюстрациях книги. Им показалось, что Комарик и Муха очень близко стоят друг к другу. Цокотуху назвали флиртующей особой. Негативно оценили сказку и критики. Масса обличающих публикаций была на страницах советских газет.