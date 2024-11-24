Вампиры капитализма: как научно-технический прогресс генерировал литературных чудовищ

Тут можно поспорить насчет несколько натянутой аналогии между тягой героинь западной литературы (и кинематографа) к вампиру, который является им в облике привлекательного своей загадочностью и абсолютно живого на вид джентльмена, и отношением Хомы Брута к мертвой панночке, про которую он изначально знает, что она проклятая ведьма, чуть не погубившая его и решительно настроенная довести дело до конца. Если внимательно вчитаться в гоголевские описания жутко красивой покойницы и странных тревожных ощущений Хомы, трудно усмотреть в них оттенок романтического очарования: герой видит в чертах панночки «что-то страшно пронзительное» и чувствует, «что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе». Гоголь тонко намекает на социальный аспект отношений Хомы с ведьмой: «потенциальная связь» с панночкой для героя невообразима не только потому, что красавица безнадежно мертва, но в еще большей степени потому, что она ему классово чужда, и от ее сословия герой довольно резко дистанцируется заранее в разговоре с ее отцом: «Известное уже дело, что панам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет; и пословица говорит: “Скачи, враже, як пан каже!”.