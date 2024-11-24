Риновирус атакует Приморье: закрыты школы и детсады

ОРВИ в Приморье диагностируется выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 5,67%. Только за неделю процент заболеваемости взлетел на 9,54%.
«За отчетную неделю 75% положительных находок пришлось на риновирус. Также выявляют парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы и другие вирусы. При проведении ПЦР-диагностики РНК вируса гриппа не обнаружены», — сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
В этой связи в нескольких районах и городах Приморья ситуация близка к критической. Так, на отчётной неделе в Лазовском районе по этой причине закрыт детский сад.
Как уточняет региональный Роспотребнадзор, частично приостановили свою деятельность 8 школ на нескольких административных территориях — Артёмовский ГО, Шкотовский район, Арсеньевский район, Кавалеровский, Кировский, Ольгинский и Уссурийский район.