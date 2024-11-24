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Что произошло в Иркутске в ночь на 24 ноября 2024: последние новости

Егерь из-за неосторожности убил охотника в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Егерь из-за неосторожности убил охотника в Иркутской области.

На одной из баз отдыха в Боханском районе егерь разряжал гладкоствольное оружие и случайно нажал на курок. Пуля попала прямо в охотника, который стоял напротив. 37-летний мужчина погиб на месте.

Полиция начала проверку по факту драки между 16-летними подростками в Иркутске.

Первокурсники одного из средних специальных учебных заведений что-то не поделили между собой, началась словесная перепалка, а после — жестокая драка. Очевидцы сняли происходящее на камеру, на видео можно заметить, как один подросток ударяет другого ножом.

Водители помогли поймать подозреваемого в убийстве фельдшера в Иркутской области.

Они ехали по трассе, когда заметили одинокого мужчину с рюкзаком. Решили подвезти, а позже выяснили, что за пару часов до этого он убил фельдшера скорой помощи.