Что произошло в Иркутске в ночь на 24 ноября 2024: последние новости

Егерь из-за неосторожности убил охотника в Иркутской области.
На одной из баз отдыха в Боханском районе егерь разряжал гладкоствольное оружие и случайно нажал на курок. Пуля попала прямо в охотника, который стоял напротив. 37-летний мужчина погиб на месте.
Полиция начала проверку по факту драки между 16-летними подростками в Иркутске.
Первокурсники одного из средних специальных учебных заведений что-то не поделили между собой, началась словесная перепалка, а после — жестокая драка. Очевидцы сняли происходящее на камеру, на видео можно заметить, как один подросток ударяет другого ножом.
Водители помогли поймать подозреваемого в убийстве фельдшера в Иркутской области.
Они ехали по трассе, когда заметили одинокого мужчину с рюкзаком. Решили подвезти, а позже выяснили, что за пару часов до этого он убил фельдшера скорой помощи.