«Куча под деревом»: мерзкая выходка жителя Владивостока попала в объектив

Автор видео поинтересовался у мужчины, почему он выбрасывает свой мусор в неположенном месте. Оказалось, что возле этого дома нет специальных контейнеров для твердых отходов, поэтому местные жильцы ходят выбрасывать мусор во двор к соседям.