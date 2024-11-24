«Куча под деревом»: мерзкая выходка жителя Владивостока попала в объектив

Жителя Владивостока заметили во время складирования бытовых отходов под деревом. Инцидент произошел возле дома по адресу улица Светланская, 86.
Автор видео поинтересовался у мужчины, почему он выбрасывает свой мусор в неположенном месте. Оказалось, что возле этого дома нет специальных контейнеров для твердых отходов, поэтому местные жильцы ходят выбрасывать мусор во двор к соседям.
Как пояснил мужчина, ему не нравятся такие условия, поэтому он оставляет свои мешки под деревом. Видео опубликовал Telegram-канал «dpskontrol_125rus» (18+).
Приморцы отреагировали в соцсетях:
«Куча под деревом»;
«Постоянно гадит»;
«Вонища жуткая»,
«А почему там нет помойки?».