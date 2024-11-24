Группа «Пикник» выступила с концертом «Один на один» в Москве

Фанаты музыкантов приехали на выступление со всей России, однако многие из них — жители столицы. Поклонница творчества группы москвичка Мария рассказала, что слушает их музыку с детства, а также любит включать песни исполнителей, когда у нее особенное «настроение, особенно осеннее».