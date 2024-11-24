Группа «Пикник» выступила с концертом «Один на один» в Москве

Группа «Пикник» выступила с концертом «Один на один» на «ВТБ Арене» в Москве. Кадры мероприятия публикуют «Известия».
Фанаты музыкантов приехали на выступление со всей России, однако многие из них — жители столицы. Поклонница творчества группы москвичка Мария рассказала, что слушает их музыку с детства, а также любит включать песни исполнителей, когда у нее особенное «настроение, особенно осеннее».
Лидер группы Эдмунд Шклярский, бас-гитарист Марат Корчемный и другие участники коллектива поблагодарили своих фанатов за теплый прием в столице.
«Самое прекрасное настроение, которое только можно было ожидать. Всё, что задумали, то и исполнили. Столько разных винтиков-шпунтиков задействовано», — поделились музыканты.
Другая поклонница группы Анжела также рассказала, что знакома с творчеством музыкантов давно. Ее привлекает жанр песен, а многие композиции она знает наизусть и любит под них танцевать.
Следующий концерт группы «Пикник» пройдет 30 ноября в Санкт-Петербурге.
Ранее, 23 ноября, музыканты группы рассказали о своей подготовке к концерту в Москве. По словам лидера группы «Пикник» Эдмунда Шклярского, в творчестве коллектива присутствует своя доля мистики.