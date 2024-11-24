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Погода: в Хабаровске всё ясно и тихо 24 ноября

Отличный день для прогулок: без сюрпризов и метелей.

Сейчас в Олбани: +7° 3 м/с 70% 745 мм рт. ст. +5°
Источник: Аргументы и факты

Утро 24 ноября в Хабаровске обещает бодрость и ясность, как после чашки крепкого чая. Температура будет скромной, но бодрящей: около −13°C к 7 утра, с ветром всего 2 м/с.

К 9 утра солнце начнет проглядывать смелее, а столбик термометра чуть поднимется до −12°C. Воздух сухой, свежий, как шорох осенних листьев.

День пройдет с легкой облачностью, но теплее не станет, максимум — до −5°C к 15 часам. Ветер останется вежливым: 1−2 м/с.

Вечером облака начнут делиться небом с яркими звездами, а температура плавно вернется к −9…-11°C.

Давление высокое, 772 мм рт. ст., что сулит хорошую видимость на 8 км вокруг.

Итог дня: солнце и лёгкая прохлада с хорошим настроением на десерт. Укрывайтесь теплее, но дышите глубже — воздух в Хабаровске сегодня почти идеальный.