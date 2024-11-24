Многодетная мама рассказала секреты воспитания семерых детей

— Я своей маме благодарна больше всего за свою жизнь, за то, что она всегда рядом, за то, что она всегда меня поддерживает. Вообще, мама — это мое сердце, это мое солнце, это всё. Всё, что у меня есть, всё, что мне дала мама, — это мое счастье. О маме можно говорить вечно, — с нежностью произносит Анна Гурская.