Многодетная мама рассказала секреты воспитания семерых детей

Один из главных праздников года — День матери. В этом году он отмечается 24 ноября. Каждая мама заслуживает любви и уважения, но некоторые женщины вызывают настоящее восхищение. Одна из таких — Анна Гурская, которой в конце октября губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вручил почетный знак «Материнская слава».
Эту награду она действительно заслужила. Анна из тех женщин, которые, кажется, призваны быть мамой: мудрой, рачительной, доброй и справедливой. Она с полной силой погружается в заботу обо всех детях, но при этом не забывает, что каждый — отдельная личность, которая однажды отправится в самостоятельное плавание.
Характер и дорога
Анна родилась в Амурске в обычной советской семье: мама Инна Алексеевна работала медсестрой, а отец Владимир Дмитриевич — водителем. Ее детство прошло в тепле родных рук и в атмосфере понимания. В два года она с семьей переехала в Казахстан, в город Рудный, где прошли ее школьные годы, студенчество и были сделаны первые шаги во взрослой жизни. Она поступила на юридический факультет Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова, хотя в старших классах уже освоила профессию повара — тогда это входило в школьную программу. Со временем нашла себя больше именно в этом деле.
В Рудном встретила будущего мужа, шахтера Александра.
— Познакомились мы очень просто — жили в одном доме, увиделись случайно. И что-то щелкнуло, знаете, как будто кого-то давно ждал и вдруг нашел, — вспоминает женщина.
Спустя три месяца они стали мужем и женой. Первые годы семейной жизни были наполнены трудом, хлопотами и радостью рождения детей. В Рудном появились на свет трое их первенцев — Елизавета, Егор и Ариша.
Лиза — творческая натура. Анна рассказывает, что она с детства умела видеть красоту в простом.
— Ее работы красиво передают природу. Она наш Пикассо, наш Шишкин — дома очень много ее работ: и ранних, и нынешних, — признается наша героиня. — Она везде что-то оформляет, рисует, а также играет на гитаре и саксофоне. После окончания школы Лиза пошла в техникум, где совмещает учебу с творчеством.
Анна гордится и своим сыном Егором, первым мальчиком за сорок лет в их семье. Он звезда спорта и даже попал в «Детскую энциклопедию достижений России».
— Егор занимается карате, уже имеет звание кандидата в мастера спорта. В апреле этого года он привез из Токио серебро с мирового чемпионата. А еще занял первое место на всероссийской спартакиаде в Саранске, — перечисляет мама. — Ариша успешно занимается фигурным катанием и киокушином, завоевывая призовые места на краевых и городских соревнованиях. Она целеустремленная и настойчивая. Помимо спорта, участвует в телевизионных проектах, организованных в районе и городе отделом по развитию молодежной политики и спорту.
В жизни Анниной семьи много счастья, и прежде всего это счастье рождения детей.
— Муж очень любит детей, заботится о них с такой теплотой, что, когда Ариша подросла, мы решили — родим четвертого ребенка, — рассказывает Анна Гурская. — Так у нас появились Полина и Тася. Девочки сейчас занимаются в школе чирлидингом.
Отношения Анны с мужем полны взаимного уважения и поддержки. Как бы тяжело ни было, они справляются со всем вместе. И они услышали друг друга, когда увидели девочку из детского дома.
— Она была так похожа на наших детей, что мы просто не могли ее отпустить. Мы взяли ее в гостевую семью, а потом узнали, что у нее есть брат. И так к нам пришли Тоня и Денис…
Для супругов важно находить общий язык со всеми своими детьми.
— Слушать — одно, а вот слышать, чего хочет ребенок, — совсем другое, — считает мама. — Многие родители говорят: хочу, чтобы мой ребенок ходил туда-то. А ты спроси, чего он сам хочет. Дети тоже имеют право заниматься тем, что им нравится. Так и в школе: приучать их к учебе стоит ненавязчиво, в игровой форме, чтобы это им нравилось.
Человек — сильное существо
Мама Анны — настоящая наставница для всех внуков. Дети часто обращаются к бабушке за советом, делятся школьными делами, слушают ее истории из жизни.
— Я своей маме благодарна больше всего за свою жизнь, за то, что она всегда рядом, за то, что она всегда меня поддерживает. Вообще, мама — это мое сердце, это мое солнце, это всё. Всё, что у меня есть, всё, что мне дала мама, — это мое счастье. О маме можно говорить вечно, — с нежностью произносит Анна Гурская.
Инне Алексеевне уже 77 лет. Вот-вот исполнится 78. И дочь часто волнуется за нее.
— Конечно, я понимаю, что она стареет, но я даже на миг боюсь представить, что не буду рядом. Она всегда со мной, и в горе, и в радости, и в трудные моменты, и не в трудные.
В 2016 году, когда семья вернулась в Амурск, мама Анны была с ними и помогла пережить все сложности.
— Мы купили квартиру, муж уехал на вахту на два месяца. Это была его первая вахта, и я осталась с детьми одна, — вспоминает женщина. — Работу найти не удавалось, потому что у меня не было гражданства. Денег оставалось мало, и было очень тяжело.
Но семья справилась со всем. Анна верит, что трудности делают людей сильнее. Учит этому и детей, а также тому, как важна совесть.
— Главное — чтобы у них была совесть и цель, к которой надо идти и добиваться ее. Чтобы они были честны, совестливы, сильны, не давали себя сломить, чтобы по жизни у них всё получалось, — уверена наша героиня.
Семья как воздух
Семья для Анны — это целый мир взаимоотношений и поддержки. Она старается находить время для себя и для супруга. Они с мужем иногда уезжают на сутки-двое куда-нибудь отдохнуть, а дети при этом сами справляются дома.
— Они понимают, что мое время — это мое время. Я всегда говорю им: я у вас одна, а вас — семеро, — отмечает Анна. — Если я занята, дети знают, что нужно подождать.
Для Анны Гурской воспитание детей — это воздух, который помогает жить и дышать. А настоящая семья — это не просто дом, полные тарелки и бесконечная суета будней. Это вера друг в друга, понимание и поддержка, которые не купить за деньги.
Ведь когда детей больше одного, человек перестает быть родителем, он становится архитектором маленького мира. Но самый главный архитектор, конечно, сама жизнь. Главное — позволить ей распорядиться мудро, а родителям — просто любить и оберегать.
Досье
Анна Гурская родилась в Амурске 18 июня 1981 года. Выросла в семье медсестры и водителя. В возрасте двух лет семья переехала в город Рудный (Казахстан).
Окончила математическую школу. Получила профессию повара, а после отучилась на юридическом факультете Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова.
Познакомилась с мужем-шахтером в Рудном. Через три месяца после знакомства они поженились.
Многодетная мать: пятеро родных и двое приемных детей. Старшей, Елизавете, 18 лет, Егору 24 ноября исполнится 16, Арине — 11, Денису — восемь, Тоне в январе будет семь лет, Поле 4 декабря исполняется шесть, а младшей, Тасе, четыре года. С 2016 года проживает в Амурске.