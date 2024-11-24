Рост коронавируса в Приморье превышает среднероссийские темпы

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Приморье превышают среднероссийские. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.
Количество новых выявленных случаев болезни в регионе выросло на 31 процент. В среднем по стране число заболевших увеличилось чуть больше, чем на 20 процентов.
По данным медиков, вирус мутирует, однако, пока он не может «пробить» коллективный иммунитет, который выработался у переболевших или вакцинированных людей, поэтому санитарные власти пока не ожидают новой волны пандемии. Однако, врачи продолжают следить за ситуацией с XEC —вариантом COVID-19, вызвавшим беспокойство учёных. Впервые XEC был обнаружен в августе 2024 года. Он распространяется быстрее, чем другие мутации вируса. Медики полагают, что XEC представляет собой мутацию сразу нескольких штаммов.
Санитарные власти прогнозируют подъём заболеваемости в декабре и на новогодние праздники. Течение болезни не отличается от обычной ОРВИ, тем не менее, медики рекомендуют соблюдать осторожность в местах массового скопления людей. Главными мерами профилактики коронавируса остаётся соблюдение личной гигиены — врачи рекомендуют тщательно мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, а также избегать контакта с заболевшими.
Количество новых случаев коронавируса в Приморье носит ярко выраженный волнообразный характер. Рост заболеваемости начался в конце августа. Этой осенью пик болезни пришёлся на начало октября, когда за неделю вирус выявили у 260 приморцев. Вскоре он пошёл на спад, но в ноябре заболеваемость вновь начала расти.
Большее опасение медиков вызывают острые респираторно-вирусные инфекции. Заболеваемость выше эпидемического порога на 6 процентов. Превалируют риновирусы. Из-за большого количества заболевших закрыты несколько классов 8 школах Приморья. Кроме того, ограничена работа 8 детских садов.
Вируса гриппа в Приморье в нынешнем эпидемическом сезоне ещё не выявляли. Однако, его прихода ждут со дня на день.