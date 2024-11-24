Рост коронавируса в Приморье превышает среднероссийские темпы

По данным медиков, вирус мутирует, однако, пока он не может «пробить» коллективный иммунитет, который выработался у переболевших или вакцинированных людей, поэтому санитарные власти пока не ожидают новой волны пандемии. Однако, врачи продолжают следить за ситуацией с XEC —вариантом COVID-19, вызвавшим беспокойство учёных. Впервые XEC был обнаружен в августе 2024 года. Он распространяется быстрее, чем другие мутации вируса. Медики полагают, что XEC представляет собой мутацию сразу нескольких штаммов.