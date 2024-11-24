Сильные дожди и штормовой ветер: какая погода ожидается на неделе в Приморье

Как передает Примгидромет, в понедельник, 25 ноября, в крае обойдется без осадков. Минимальная температура воздуха будет в пределах −16…-10 градусов, на северо-востоке до −23 градусов, на побережье до −8. Днем потеплеет до положительных значений, воздух прогреется до +7 градусов, слабый мороз будет наблюдаться только на севере.
Во вторник, 26 ноября, погода в крае резко ухудшится — к Приморью подойдут сразу два циклона. Уже ночью регион накроет облачность, в южных и западных районах края начнутся осадки в виде дождя, местами со снегом. Во многих районах осадки будут сопровождаться сильным ветром. Минимальная температура будет в пределах −1…-8 градусов, на северо-востоке до −17 градусов. Теплее будет только на побережье.
Днем китайский циклон будет смещаться в северном направлении вблизи западных границ Приморского края, а северокорейский выйдет к южному побережью Приморья. Сильные дожди ожидаются на большей части территории края. Максимальная температура воздуха будет в пределах +3…+11 градусов.
В ночь на среду северный циклон перестанет оказывать влияние на Приморье, а южный продолжит свое движение вдоль побережья. На западе края начнется снег, а на юге осадки прекратятся. Температура воздуха будет в пределах −1…-7 градусов, на восточном побережье до +5. Днем в крае местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет в пределах −2…+3 градусов, на восточном побережье +5…+8 градусов.
Во Владивостоке в понедельник обойдется без осадков, будет дуть умеренный ветер. Ночная температура воздуха будет в пределах −2…-5 градусов, дневная +3…+6 градусов.
Во вторник ожидается дождь, днем сильный, будет дуть юго-восточный штормовой ветер. Ночная температура будет в пределах +2…+5 градусов, днем до +10 градусов.
В ночь на среду осадки прекратятся. Во второй половине ночи в некоторых районах города возможен небольшой снег. Ночью будет наблюдаться небольшой мороз.
Напомним, в Приморье в связи с прогнозируемой непогодой объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в крае ожидаются осадки смешанного характера и штормовой ветер.