Сильные дожди и штормовой ветер: какая погода ожидается на неделе в Приморье

Во вторник, 26 ноября, погода в крае резко ухудшится — к Приморью подойдут сразу два циклона. Уже ночью регион накроет облачность, в южных и западных районах края начнутся осадки в виде дождя, местами со снегом. Во многих районах осадки будут сопровождаться сильным ветром. Минимальная температура будет в пределах −1…-8 градусов, на северо-востоке до −17 градусов. Теплее будет только на побережье.