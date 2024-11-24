Теперь будет так: правила денежных переводов поменяли в России

Отныне пополнение электронных кошельков до 100 тысяч рублей в месяц через СБП и переводы с них стали бесплатными. Комиссия за превышение этой суммы в течение календарного месяца теперь составляет 0,5%, но не более 1,5 тысячи рублей за один перевод.