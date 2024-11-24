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Теперь будет так: правила денежных переводов поменяли в России

В ноябре в России изменились правила перевода денег в рамках Системы быстрых платежей.

Источник: ДЕЙТА

Нововведения установил Центральный банк страны, сообщает ИА DEITA.RU.

Отныне пополнение электронных кошельков до 100 тысяч рублей в месяц через СБП и переводы с них стали бесплатными. Комиссия за превышение этой суммы в течение календарного месяца теперь составляет 0,5%, но не более 1,5 тысячи рублей за один перевод.

Другим важным изменением с ноября стало то, что отныне российские банки больше не смогут взимать комиссию за переводы через СБП в пользу государства. Нововведение коснётся оплаты услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и т.к., пишет РБК.

При этом важно, чтобы они были государственными, иначе правило о нулевой комиссии на такие платежи распространяться не будет. Ранее комиссии для переводов могли варьироваться в зависимости от банка и типа кошелька и часто составляли определённый процент.