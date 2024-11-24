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В Великобритании шторм «Берт» унес жизни трех человек

В стране без электричества остались более 60 тысяч домов.

Источник: Аргументы и факты

Шторм «Берт», обрушившийся на Великобританию и Ирландию, привёл к гибели трёх человек и оставил десятки тысяч домов без электричества, такие сведения приводит BBC.

В графстве Западный Йоркшир 34-летний мужчина погиб, потеряв управление на заснеженной и обледеневшей дороге. В Нортгемптоншире ещё одна жертва стала результатом аварии, вызванной резким ухудшением погодных условий. В Хэмпшире сильный ветер повалил дерево на автомобиль, что привело к смерти водителя.

Ирландский вещатель RTE уточняет, что в стране без электричества остались более 60 тысяч домов. Восстановительные работы по подаче энергии продолжаются.

Ранее Роскосмос показал, как выглядит из космоса обрушившийся на Москву шторм.