В Великобритании шторм «Берт» унес жизни трех человек

Шторм «Берт», обрушившийся на Великобританию и Ирландию, привёл к гибели трёх человек и оставил десятки тысяч домов без электричества, такие сведения приводит BBC.
В графстве Западный Йоркшир 34-летний мужчина погиб, потеряв управление на заснеженной и обледеневшей дороге. В Нортгемптоншире ещё одна жертва стала результатом аварии, вызванной резким ухудшением погодных условий. В Хэмпшире сильный ветер повалил дерево на автомобиль, что привело к смерти водителя.
Ирландский вещатель RTE уточняет, что в стране без электричества остались более 60 тысяч домов. Восстановительные работы по подаче энергии продолжаются.
Ранее Роскосмос показал, как выглядит из космоса обрушившийся на Москву шторм.