Часть неработающих пенсионеров не получит индексацию в январе

Их выплаты не будут проиндексированы в январе из-за отсутствия у них нужного объёма страхового стажа или минимума пенсионных баллов. Также январской индексации не будет и у получателей государственной пенсий, то есть у «чернобыльцев», лётчиков-испытателей и космонавтов. Эти пенсии будут индексироваться отдельно — с 1 апреля 2025 года.