На борьбу со стихией во Владивостоке выведут более 100 спецмашин

В южных районах и на восточном побережье синоптики прогнозируют значительные осадки. Во Владивостоке ожидают дождь, который временами будет сильным. За 12 часов во вторник специалисты Примгидромета прогнозируют выпадение до 45 миллиметров осадков. Они будут сопровождаться сильным ветром. Его порывы могут достигать 25 метров в секунду. В ночь на среду дождь может перейти в мокрый снег. Кроме того, в среду похолодает, а на дорогах образуется гололёд.