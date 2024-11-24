На борьбу со стихией во Владивостоке выведут более 100 спецмашин

Все городские службы жизнеобеспечения переведут на усиленный режим работы из-за непогоды в понедельник. В Приморье действует штормовое предупреждение. В краевом центре синоптики прогнозируют сильный дождь и штормовой ветер, а в среду похолодает.
Приморье окажется под влиянием фронтальных разделов циклона в ночь на вторник.
В южных районах и на восточном побережье синоптики прогнозируют значительные осадки. Во Владивостоке ожидают дождь, который временами будет сильным. За 12 часов во вторник специалисты Примгидромета прогнозируют выпадение до 45 миллиметров осадков. Они будут сопровождаться сильным ветром. Его порывы могут достигать 25 метров в секунду. В ночь на среду дождь может перейти в мокрый снег. Кроме того, в среду похолодает, а на дорогах образуется гололёд.
Городские службы начнут обрабатывать противогололёдными препаратами дороги уже ночью со вторника на среду. В борьбе со стихией обещают задействовать более 150 единиц спецтехники. Ранее прокуратура выдала мэрии краевого центра предостережение из-за некачественного содержания городских дорог — в среду гололёд вызвал большое число аварий. Сейчас опасных последствий обещают избежать.
Если непогода окажет существенное влияние, в приморской столице могут ввести свободное посещение в школах и детских садах. Решение об этом примут исходя из фактической погоды.
Повторения ледяного дождя во Владивостоке в эту непогоду синоптики не ожидают. Для его образования необходимы условия, когда в приземном слое преобладают холодные воздушные массы, и капли дождя при попадании в них покрываются ледяной коркой.
На будущей неделе в приземном слое, наоборот, будет преобладать тёплый воздух. Поэтому опасности ледяного дождя, по данным Примгидромета, нет. Но синоптики советуют сохранять бдительность из-за гололедицы.