Еще ближе к зиме. Желтый уровень погодной опасности объявлен на 24 ноября

В целом, скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег.
По юго-западу днем местами слабый гололед.
Ветер западный, днем с переходом на южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем −2..+4°С.
Прогноз погоды по регионам
Минск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).Температура воздуха −1..+1°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
Брест. Облачно с прояснениями. Во второй половине дня небольшой снег, мокрый снег, переходящий в дождь (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
Витебск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
Гомель. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
Гродно. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
Могилев. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер южный, 4−9 м/с.