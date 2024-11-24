Еще ближе к зиме. Желтый уровень погодной опасности объявлен на 24 ноября

В целом, скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег.



По юго-западу днем местами слабый гололед.



Ветер западный, днем с переходом на южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем −2..+4°С.



Прогноз погоды по регионам