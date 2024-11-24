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Еще ближе к зиме. Желтый уровень погодной опасности объявлен на 24 ноября

В воскресенье на отдельных участках белорусских дорог прогнозируется гололедица. В связи с этим Белгидромет объявил желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Олбани: +7° 3 м/с 70% 745 мм рт. ст. +5°
Источник: Смартпресс

В целом, скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег.

По юго-западу днем местами слабый гололед.

Ветер западный, днем с переходом на южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем −2..+4°С.

Прогноз погоды по регионам

Минск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).Температура воздуха −1..+1°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Брест. Облачно с прояснениями. Во второй половине дня небольшой снег, мокрый снег, переходящий в дождь (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Витебск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Гомель. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Гродно. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Могилев. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер южный, 4−9 м/с.