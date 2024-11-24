Несмотря на милое личико на тебе «алкоголичка»: историк моды раскрыла, откуда взялись странные названия известной одежды

Кстати, из спорта к нам пришли и треники — штаны для тренировок из хлопка и шерсти, с манжетой или резинкой снизу. Во многих школах считались обязательной физкультурной формой, так что родителям приходилось за ними давиться в очередях. Ну и, конечно, ходили в трениках не только на пробежки, но и даже совсем наоборот: например, выпить пивка с товарищами.