Несмотря на милое личико на тебе «алкоголичка»: историк моды раскрыла, откуда взялись странные названия известной одежды

«Почему белая майка-алкоголичка? Раньше в таких ходили только пьющие?» — как-то озадачила меня племянница. И заставила задуматься. А вот например семейные трусы можно носить всей семьей? Или только дома — в семье? За ответами решила обратиться к знатоку, историку моды Наталье Бродери.
Майка-алкоголичка.
Ответ простой: во всем «виноваты» советские фильмы. Образ выпивохи и тунеядца, разгуливающего на людях в нижнем белье (майка в те годы считалась именно бельем), крепко закрепился в умах зрителей. Яркий пример — «Джентльмены удачи». Одежда для доцента, Хмыря, Василия Алибабаевича, Косого выбрана специально, чтобы подчеркнуть их асоциальное поведение. То же самое касается Волка из мультфильма «Ну, погоди».
Любопытно, что и за бугром наша «алкоголичка» тоже обрела дурную славу, стала символом мужей-тиранов. В 1947 году американец до смерти забил жену. Во время задержания на нем была та самая майка. В ней преступника и сфотографировали, а позже снимок крутили в новостях.
Лишь спустя десятилетия элемент нижнего белья превратился в самостоятельную вещь, которую приметили брутальные звезды боевиков, а позже мировые дизайнеры.
Олимпийка.
Еще один советский народный бренд. Впервые куртки с воротником-стойкой и застежкой молнией по центру наши спортсмены продемонстрировали миру на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Идею быстро подхватили зарубежные компании и выпустили нечто похожее у себя. Культовое детище модельеров — ярко-синяя модель с вышивкой СССР.
Если в 90-е олимпийка четко ассоциировалась с криминальным миром, то сегодня олицетворяет целую эпоху. На фоне тренда на ретро-стиль молодежь с удовольствием заимствует родительский гардероб.
Треники.
Кстати, из спорта к нам пришли и треники — штаны для тренировок из хлопка и шерсти, с манжетой или резинкой снизу. Во многих школах считались обязательной физкультурной формой, так что родителям приходилось за ними давиться в очередях. Ну и, конечно, ходили в трениках не только на пробежки, но и даже совсем наоборот: например, выпить пивка с товарищами.
Тельняшка.
У самого узнаваемого элемента формы морского флота состоялся юбилей — 150 лет! Праздник хоть и не официальный, но имеет историческую подоплеку. Есть байка, якобы великий князь Константин Романов принимал экипаж фрегата «Генерал Адмирал». Моряки хвалились купленными в Европе полосатыми рубахами, которые на тот момент звались бретанскими (от французского региона Бретань). Мол, в таких не холодно, не жарко, так еще и удобно. Все это вылилось в подписание 19 августа 1874 года Указа о введении нового стандарта военной формы.
— С тех пор нательная военная одежда известна как «тельняшка» или, в народе, «тельник». К слову, носят их разные формирования. Отличается лишь цвет полос. У спасателей МЧС они оранжевые, у десантников — голубые, а у пограничников — светло-зеленые и т.д.
Семейники.
В отличие от майки-алкоголички семейники наоборот превратились из одежды в белье, а точнее из шорт — в трусы. Их изготавливали для спортсменов исключительно в черном цвете.
В 50-е годы они резко обрели популярность. Точная инструкция с размерами появилась в энциклопедии домашнего хозяйства. Длина была рекомендована в 48 см — почти до колен, окружность нижней части штанины — 64 см. С того момента советские женщины массово начали обшивать мужей и сыновей. Самих мужчин привлекали удобство и простота. В таких трусах не стыдно было щеголять по дому перед домочадцами. Отсюда и название, ведь их в прямом смысле видела вся семья.
К слову, специалисты по сей день называют семейники самым безопасным мужским бельем. Свободный крой в сочетании с хлопком исключают эффект «парника», а это важно для репродуктивного здоровья.
Хулиганка.
Первой известной фигурой в кепке-восьмиклинке был Владимир Ленин. Сменив буржуазный котелок, на головной убор рабочих и солдат, тот уверенно шагнул в историю. Истинное название модель получила по числу клиньев, из которых она пошита. А вот «хулиганкой» кепка стала во время гражданской войны. Ее поголовно носили уличные воришки, беспризорники или так называемые ГОПники — «граждане опасного поведения».
Толстовка.
Казалось бы, причем здесь Лев Толстой? А ведь теплая кофта названа в его честь!
— Лев Николевич обожал носить косоворотки — длинные подпоясанные рубахи. Поэтому фанаты-современники после смерти писателя нарекли его любимую одежду «толстовкой». В 30-е годы она обрела облик, близкий к современному. Это была мужская фуфайка из плотной ткани, которую вскоре записали в «пережитки прошлого» и забыли больше, чем на полвека. Ситуацию изменила статья в газете, где словом «толстовка» обозначили американский худи с капюшоном. Однако с годами мух все же отделили от котлет, и появились два разных вида свитеров.
Фуфайка.
Любую теплую кофту, жилетку или куртку объединяет простое слово «фуфайка». Хотя сначала это было бельем, которое надевали в холода. Затем — верхней одеждой из простроченной хлопковой ваты. Название родилось еще в середине 18 век и происходит оно, скорее всего, от слова «фукать» в значении «дышать теплым воздухом». Кстати, ватник и телогрейка в тренде и сегодня — только посмотрите на модные подиумы.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
«А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу…».
Эта реплика из сценки Аркадия Райкина во времена тотального дефицита запустила в массы название плетенной хозяйственной сумки. Сценарий тогда был знаком каждому: выходя из дома, мужичок берет с собой две сетки. Одна — «авоська» (авось к вечеру будет полна), а вторая — «напраска». В ней лежало все то ненужное, что удалось купить вместо нужного.