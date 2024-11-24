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В воскресенье на Южном Урале будет до +4 градусов

В воскресенье, 24 ноября, в Челябинской области будет малооблачно, преимущественно без осадков.

Сейчас в Олбани: +7° 3 м/с 70% 745 мм рт. ст. +5°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от −1 до +4 градусов, в горах и низинах до −4. Ветер южной четверти 3−8 метров в секунду, местами порывы до 12.

В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от −1 до +1 градуса. Ветер южной четверти 3−8 метров в секунду, порывы до 12.

День Ангела сегодня, 24 ноября, у Викентия, Виктора, Евгения, Максима, Степана, Степаниды, Федора.

Между прочим, 24 ноября 2024 года отмечают день Викентия зимоуказателя. Согласно народным приметам, сегодня запрещено одалживать деньги. Дело в том, что любые финансовые дела в этот день могут привести к убыткам и затруднениям в ближайшем будущем.