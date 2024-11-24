В воскресенье на Южном Урале будет до +4 градусов

Между прочим, 24 ноября 2024 года отмечают день Викентия зимоуказателя. Согласно народным приметам, сегодня запрещено одалживать деньги. Дело в том, что любые финансовые дела в этот день могут привести к убыткам и затруднениям в ближайшем будущем.