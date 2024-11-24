Дорогу по улице Рабочего Штаба в Иркутске сузят до 25 июня

Внимание, автомобилисты Иркутска! С 8:00 27 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Рабочего Штаба. Дорогу от дома № 46 до дома № 96 сузят. Это продлится до 20:00 25 июня 2025 года, предупреждают в пресс-службе администрации столицы Приангарья.