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Дорогу по улице Рабочего Штаба в Иркутске сузят до 25 июня

На этом участке проведут работы по реконструкции напорных трубопроводов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Внимание, автомобилисты Иркутска! С 8:00 27 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Рабочего Штаба. Дорогу от дома № 46 до дома № 96 сузят. Это продлится до 20:00 25 июня 2025 года, предупреждают в пресс-службе администрации столицы Приангарья.

— На этом участке проведут работы по реконструкции напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад — Рабочего Штаба до КОС правого берега, — уточняют в мэрии.

Напомним, глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения 15-летней школьницы в микрорайоне Синюшина гора. Ей понадобилась помощь врачей.