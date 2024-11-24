Дорогу по улице Рабочего Штаба в Иркутске сузят до 25 июня

Внимание, автомобилисты Иркутска! С 8:00 27 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Рабочего Штаба. Дорогу от дома № 46 до дома № 96 сузят. Это продлится до 20:00 25 июня 2025 года, предупреждают в пресс-службе администрации столицы Приангарья.
— На этом участке проведут работы по реконструкции напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад — Рабочего Штаба до КОС правого берега, — уточняют в мэрии.
Напомним, глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения 15-летней школьницы в микрорайоне Синюшина гора. Ей понадобилась помощь врачей.