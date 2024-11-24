Как художник из Иркутска создал арт-резиденцию на Байкале

Иван Кравченко — человек креативный. Несколько лет тому назад он придумал способ привлечь внимание общественности к разбитым тротуарам: латать дыры в асфальте керамическими заплатками с рисунками. Каждая арт-заплатка, по сути, являлась маленьким произведением искусства. А еще Иван создал арт-резиденцию «Устье», ставшую магнитом для художников не только из Иркутска, но и из других российских городов.
Пространство для мастеров
В Иркутске не так много пространств, где художник в комфортных условиях мог бы реализовать свои замыслы и пообщаться с коллегами по цеху. Но именно благодаря творческому взаимодействию и возникают новые идеи, а идеи двигают искусство на новый уровень.
«Художнику для того, чтобы не закиснуть, нужно общение, — рассуждает Иван. — Местные фишки — это классно. Но новые идеи попадают к нам, как правило, извне. Я люблю приводить такой пример: технике реставрации керамической посуды кинцуги (дословно “золотая заплатка” — прим. авт.) можно научиться только в Японии. Ехать туда многим российским керамистам накладно. Проще пригласить мастера сюда».
Так родилась идея создать пространство, куда можно было бы зазвать крутых мастеров, которые читали бы лекции, проводили мастер-классы, а заодно и отдыхали в окружении природы, любуясь Байкалом. В таком месте художник может вдохновиться, поработать и чему-то научиться. Ему бесплатно предоставлялось бы питание и жилье.
Но первоначально молодой человек с друзьями хотели организовать мастерскую для умельцев. Отправились на заброшенный участок земли, который принадлежал семье Ивана уже несколько поколений. Там когда-то жила его прабабушка. Участок в 25 соток, огород в деревне, находящейся между Выдрино и Танхоем. Иван и три его друга — ювелир, резчик по дереву и кузнец — решили поехать туда и построить большую совместную мастерскую. Думали, что люди, увидев, как они все замечательно устроили, захотят тоже туда приехать поработать. На практике же вышло иначе.
Первый год они разбирали помойку, в которую за десятки лет превратился участок, разбирали старый прогнивший дом. Но команда, которую Иван собрал, быстро развалилась. Его уверения товарищей в том, что лет через десять все будет классно, а пока надо потрудиться — не сработали. Стало понятно, что задумка сама себя не окупит. Иван решил добавить в свой проект туристическую составляющую.
Вместе с единомышленниками построил гостевые домики, кухню, внутреннюю инфраструктуру. Делали все своими руками с друзьями, которые приезжали туда — кто на неделю, кто на месяц, кто на все лето. Работали бесплатно. Одним было интересно пожить на Байкале, кто-то работал на условиях, что может построить на территории резиденции кузню. Сегодня для туристов открыты восемь домов на 24 места, баня, кинотеатр, гончарная мастерская, большая кухня. Начали приглашать художников, которые могут бесплатно пожить и поработать у нас. В этом году доделали зимний дом. Этой зимой «Устье» откроет двери для гостей.
Усадьба находится в живописном месте, на берегу реки. У родового гнезда Ивана — своя история. Деревня Кедровая-Сибирская, если верить интернету, возникла в 1905 году, когда там поставили паровозную водоналивную станцию. Но, по словам Ивана, поселение существовало и раньше, потому что через нее проходит Московский тракт. Изба его прабабушки была ямским домом. Купцы или коммивояжеры ехали, к примеру, из Москвы в Китай, и они могли там отдохнуть, поменять лошадей, заночевать. Когда же появилась железная дорога дом перешел в частную собственность.
«В 1938 году мои прабабушка и прадедушка были сосланы с Украины на Байкал, — рассказывает Иван. — Они шли сюда шесть лет, потом купили этот дом и начали обживаться. Может быть, в этом и нет какой-то необычной истории, но мои детские воспоминания, нетронутая природа, немного мистическая атмосфера этого места создает вокруг “Устья” особую ауру, которая притягивает туристов и творческих людей».
В формате «своего огорода»
Притягивает в «Устье» не только природа, но и, как говорится, отдых «со смыслом». Сегодня многие хотят интеллектуального, наполненного отдыха. Об этом, по мнению Ивана Кравченко, должны задуматься туроператоры — об экологичности отдыха, о некоем дизайн-коде места, эстетике. Не просто показывать гостям тропу в лесу, провести по ней, а рассказать легенду об этом месте, показать его дизайн-код. Но у нас пока мало концепций, идей, нестандартных предложений. Обычно отдыхающий заселяется в типовой домик, гуляет сам по себе и все. Эстетики и смысла в таком времяпровождении мало.
Может, бизнесу стоит приложить чуть больше фантазии, чтобы создать красивый, привлекательный проект с идеей, органично вписанный в окружающую среду. Тем более, что нестандартные идеи, как правило, хорошо окупаются.
В этом году в «Устье» приехали художники из разных регионов России — Москвы, Петербурга, Владивостока, Улан-Удэ. А если серьезные мастера приезжают сюда заниматься творчеством, что придает и арт-резиденции более высокий статус.
Кстати, «Устьем» резиденция названа неслучайно. Усадьба расположена над самым устьем горной речки Куркавки. Тропинки обсыпаны камнями. И все они стекаются к озеру. От каждого домика и строения исходит такой «ручеек» из камней, «стекает» в большой ручей и «впадает» в берег Байкала. Название «Устье» символично, ведь маленькие дела, по идее Ивана, должны стекаться в нечто большое и глобальное.
Сейчас арт-резиденция работает в формате «своего огорода». Но эту деревню в дальнейшем можно связать с расположенными на побережье озера Танхоем, Выдрино, Мамаем, Мурино и это станет большой туристической веткой.
«Нужно подключать к этому делу художников, активистов, местных жителей, — говорит Иван. -Вместе мы сможем сделать большой и красивый проект. А пока на нашем примере видно, как из обычного заброшенного участка можно сделать интересную историю, экономически и социально оправданную».
В будущем можно было бы часть Московского тракта от Танхоя до Кедровой-Сибирской сделать пешей тропой. Места это живописные. Иван уверен, что можно было бы восстановить дореволюционные пешеходные мосты. А дальше — Мамай с горами и водопадами. Еще 20 километров — и вы в Выдрино, возле которого Теплые озера. Весь маршрут, если его продумать, станет экосистемой с историческим колоритом. А если найдутся энтузиасты, которые взяли бы, к примеру, дом своей бабушки и превратили его в кафе, музей или сыроварню, то это стало бы цельной, большой туристической историей.