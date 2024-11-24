Как художник из Иркутска создал арт-резиденцию на Байкале

Притягивает в «Устье» не только природа, но и, как говорится, отдых «со смыслом». Сегодня многие хотят интеллектуального, наполненного отдыха. Об этом, по мнению Ивана Кравченко, должны задуматься туроператоры — об экологичности отдыха, о некоем дизайн-коде места, эстетике. Не просто показывать гостям тропу в лесу, провести по ней, а рассказать легенду об этом месте, показать его дизайн-код. Но у нас пока мало концепций, идей, нестандартных предложений. Обычно отдыхающий заселяется в типовой домик, гуляет сам по себе и все. Эстетики и смысла в таком времяпровождении мало.