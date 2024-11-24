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День морской пехоты отметили автопробегом

Его организовали ветераны ТОФ.

Источник: Аргументы и факты

Автопробег, посвящённый предстоящему Дню морской пехоты стартовал во Владивостоке. Его организатором выступили ветераны морской пехоты Приморья.

С Центральной площади краевого центра стартовали десятки машин, украшенными флагами морской пехоты. Присоединиться к ним могли все желающие.

Первой остановкой стала Корабельная набережная. Там морские пехотинцы разных лет возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Участники автопробега побывали в расположении 155-й бригады морской пехоты ТОФ. Там ветераны поздравили военнослужащих-срочников и пожелали им быть достойными наследниками славных боевых традиций соединения.

Завершился автопробег в парке Победы. Там прошёл торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу приморцам, погибшим в ходе локальных конфликтов.

Организатором акции выступила краевая организация ветеранов морской пехоты «Сатурн». День морской пехоты в России отметят 27 ноября.