День морской пехоты отметили автопробегом

Автопробег, посвящённый предстоящему Дню морской пехоты стартовал во Владивостоке. Его организатором выступили ветераны морской пехоты Приморья.
С Центральной площади краевого центра стартовали десятки машин, украшенными флагами морской пехоты. Присоединиться к ним могли все желающие.
Первой остановкой стала Корабельная набережная. Там морские пехотинцы разных лет возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Участники автопробега побывали в расположении 155-й бригады морской пехоты ТОФ. Там ветераны поздравили военнослужащих-срочников и пожелали им быть достойными наследниками славных боевых традиций соединения.
Завершился автопробег в парке Победы. Там прошёл торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу приморцам, погибшим в ходе локальных конфликтов.
Организатором акции выступила краевая организация ветеранов морской пехоты «Сатурн». День морской пехоты в России отметят 27 ноября.